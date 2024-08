Raffaella Roversi - Teatro

La Compagnia della Fortezza: Atlantis-Capitolo 2

Forse è davvero questa la felicità tratteggiata in Atlantis Capitolo 2: quella strada rivoluzionaria cui l'Homo Felix di Armando Punzo deve tendere. Arrivare oltre, continuare a cercare strade non indicate, scoprire le proprie potenzialità. Una scoperta corale come corale deve essere il sapere e la conoscenza per avanzare, evolvere insieme. Perché l'immaginazione non trasforma, ma crea nuovi mondi incomprensibilmente possibili.