Pigiama per sei: per gli amanti di geometrie amorose

Dal 16 al 28 aprile 2024 al Teatro di Manzoni di Milano si ride di gusto con Pigiama Per Sei di Marc Camoletti, autore e regista teatrale classe 1923, nato in Svizzera e naturalizzato francese.

É curioso sapere che Camoletti veniva da una famiglia di architetti molto prestigiosa. Il nonno era stato un architetto svizzero famosissimo, che a Ginevra aveva disegnato una sala da concerto in onore della regina Vittoria e il Museo di Arte e di Storia. Così come suo padre Jean e molti dei suoi cugini.

Camoletti stesso aveva studiato architettura ma, per una di quelle buffe coincidenze, si era poi ritrovato a fare l’attore prima, il regista poi ed infine il drammaturgo. Ma l’architettura torna nel suo tipico stile definito “ teatro di boulevard”, caratterizzato da una struttura architettonica molto sofisticata ed agile al contempo.

Le sue storie (come Boeing-Boeing) infatti parlano spesso di divertenti complicazioni amorose i cui effetti esilaranti dipendono dalla precisione di frasi e tempi rispettata dalla regia di Marco Rampoldi.

Ritroviamo uno schema analogo in Pigiama per sei che vede l’inedita coppia Max Pisu e Antonio Cornacchione, insieme a Laura Curino, Rita Pelusio, Roberta Petrozzi e Rufin Doh.

Pigiama per sei: il classico triangolo amoroso per gli amanti della geometria, si moltiplica insieme alle corna.

Tutto si svolge all’interno di una casa di campagna, su una scena che resta invariata.

Bernard, Max Pisu, per non lasciare da sola il giorno del suo compleanno l’amante Brigitte, la invita per un intero weekend nella sua villa in campagna. Per non insospettire la moglie però, decide di invitare il caro amico Robert, Antonio Cornacchione. Una volta arrivato, lo informa che dovrà farsi passare come fidanzato di Brigitte. Tutto sembra ben architettato, ma quello che però Bernard ignora è che Robert è l’amante di sua moglie e che la stessa ha assunto per il fine settimana una domestica che si chiama anche Brigitte.

Tutto comincia allora a intrecciarsi a un ritmo infernale: quiproquos, bugie, desideri, colpi di scena. E tutti cominciano a perdere il controllo della situazione.

In controluce ci si potrebbero vedere tante cose forse anche una morale. La domestica che approfitta della situazione e per tacere si fa pagare, trovando nei soldi una forma di riscatto. La menzogna che si vendica sui mentitori, il tradimento per rompere la routine del matrimonio. Dedichiamo questo lavoro, dice Cornacchione a fine spettacolo, alle giovani coppie: noi siamo quello che voi sarete!

In realtà, come gli attori ricordano in conferenza stampa, è invece meglio abbandonarsi alla leggerezza della risata coinvolgente!

Teatro Manzoni, via Manzoni 40, Milano

Pigiama Per Sei

Di Marc Camoletti

Regia Marco Rampoldi

Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu, Roberta Petrozzi, Rufin Doh

Rara Produzione E Cmc/Nidodiragno

In Collaborazione Con Festival Teatrale Di Borgio Verezzi