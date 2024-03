Red Sox, lo spettacolo di Luca Ravenna gira l’Italia

È ripartito il tour di Luca Ravenna con il suo nuovo spettacolo “Red Sox” che calcherà i teatri di tutta Italia per il mese di aprile.

Red Sox, come suggerisce il titolo, avrà un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense e rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna a distanza di quasi un anno da un 2022 ricco di successi. Infatti, è stato il primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero e registrare, in totale, 30.000 presenze.

Con questo nuovo spettacolo, Luca Ravenna cerca di portare in Italia un nuovo modo di fruire degli spettacoli di stand-up comedy, innovando la scena e richiamando la tradizione dei comedian americani degli anni ’80.

Queste sono le città in cui arriverà Red Sox: Parma, Cremona, Roma, Varese, Bologna (già sold out), Brescia, Pisa, Piacenza, Cesena e la chiusura in bellezza nella propria città natale, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano.



Nuove date autunnali in giro per l’Europa arriveranno nell’autunno prossimo. Il comico e autore televisivo, in questo 2024, parallelamente, ha anche iniziato a lavorare insieme al collega comico Daniele Tinti, del podcast sportivo TAQ – Tutti allenatori qui, trasformato poi nel nuovo format chiamato Antenna Sport. Noto tifoso interista, in Red Sox Ravenna ci dice, in breve, che ridere insieme su una “cosa nascosta” ci fa sentire meno soli, lo spettatore dovrà soltanto sposare questo suggerimento e le risate arriveranno.