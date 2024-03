Il caos trionfale di Salomè al Teatro dell’Opera

Una sola luce, quella della luna, fende il palco e apre il sipario del Teatro dell’Opera di Roma con un inedita Salome. Dramma in un atto di Oscar Wilde con la più radicale delle partiture di Strauss: modernità e shock senza mai togliere nulla al suo vero intento, essere musica d’amore. Il caos trionfale di tutta l’opera trova placidamente nei minuti finali la sua chiave magica, chiave di serenità e misticismo. L’organo esegue una sola nota e lì la fanciulla di Giudea finalmente trova tra le sue mani la persona amata. Anche se nel modo più macabro. Un capolavoro musicale narrativo e visivo della drammaturgia.



Il simbolismo delle parole scelte da Wilde con continui richiami onirici ed esotici entra in perfetta comunione con la messa in scena e l’ardito componimento, rendendo l’opera una delle più ammalianti di sempre. Il direttore d’orchestra Marc Albrecht, il regista Barrie Kosky e la scenografa e costumista Katrin Lea Tag portano a teatro una Salome ben lontana dall’immaginario collettivo. Il gruppo si trova per la prima a volta a lavorare insieme nella città di Roma trovando una perfetta collaborazione. Tutti, raccontano nelle interviste, sono folgorati da questa figura femminile fin dagli anni della loro adolescenza e ora tocca a loro dipingerne i nuovi tratti. Lo hanno fatto con l’unico fine di farci assistere ad una storia d’amore.



Spoglia dagli abiti kitsch degli scenari biblici a cui appartiene solo per immaginario comune, pulita dal suo sguardo infimo, priva dell’etichetta di necrofila, principessa danzante, figlia di Babilonia, non più vittima degli abusi del patrigno Erode, non più sottomessa all’egemonia materna e smentita femmina fatale, questa Salome appare al pubblico come una donna-bambina libera. Non è madre come Medea , non è sorella come Elettra, non è moglie come Erodiade. È libera. Priva di falsa morale, etichette e cliché, vestita come una diva degli anni Venti, Salome non è un mostro ma solo una donna che ama e sa cosa vuole. Unico personaggio ad amare e a non mentire mai su quel palco. Quando le parole non bastano, esce fuori tutto il potere evocativo dei codici e simboli, che possono riportare alla strada di casa, possibile grazie a Wilde. Il suo simbolismo contaminato dalla più alta delle febbri francesi culla Salome per tutto l’atto nella poesia. I capelli sono grappoli d’uva, il corpo bianco dei gigli mai tagliati, della bocca neppure un rosso le si avvicina. Kosky salva la protagonista da innumerevoli etichette. La danza dei sette veli portata in scena per anni viene sostituita con una lunga scena di simbolismo puro, con la soprano Lise Lindstrom che estrae dal suo corpo lunghe ciocche di capelli di Jochanaan, come se ormai lui fosse parte integrante di lei. Ossessione pura che invade le membra. Capriccio di bambina, desiderio di donna. Definizione che ci piace, perché libera e commovente, che non ci fa vergognare di amare, anche se dentro ad un incubo.



Le scelte stilistiche e descrittive della compagnia sono un esperimento altamente riuscito. La storia d’amore narrata non è quella di un amore sano ma un incubo in cui la storica protagonista viene destrutturata per essere vista affascinante e non mostruosa. In fondo, altro non fa che amare in modo errato. E l’amore nella realtà è il miglior terreno in cui poter sbagliare, peccare, inciampare, desiderare, impazzire, nutrirsi di particolari massacranti che Salomè elenca ossessivamente. Soprattutto chiede di essere amata. Mai domanda fu più fallimentare per il cuore di chi la riceve. Il regista riesce magistralmente in questa reinterpretazione a farci provare tenerezza e non terrore. Il suo chiedere incessante, infantile, il suo non saper farla ballare facendole accennare solo due passetti ironici di swing davanti la bramosia di Erode, il suo vero amare tutto di Jochanaan sono i tratti della nuova conoscenza di questa figura femminile. Servitale la testa del Battista, la protagonista gli parla in un lungo monologo e finalmente può baciare colui che le era sfuggito perché accecato dall’amore per il suo Dio.

Il palco è buio. Sembra una tela di Francis Bacon. Per tutta la messa in scena è solo la luce della luna ad illuminare i personaggi e la penombra è la conferma che il regista porti ad ascoltare e guardare diversamente persone e cose illuminate. Le mani di Salome sono sporche di sangue, vorrebbe quasi che Johanaan tornasse a guardarla èerché come scrisse qualcuno qualche secolo dopo: “[…] l’ amore ha l’amore come solo argomento”