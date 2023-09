Al via la stagione 2023-2024 del Teatro Vascello: inaugura Pippo Delbono

Domenica 17 settembre alle ore 19 ci sarà l’evento inaugurale di presentazione del cartellone del Teatro Vascello

Manuela Kustermann, direttore artistico del Teatro Vascello, darà il via alla nuova stagione teatrale 2023-2024 con ospite d’eccezione Pippo Delbono, attore e regista. I suoi spettacoli sono stati presentati in più di cinquanta paesi nel mondo, in teatri e festival come quelli di Avignone (che ha anche ospitato molte creazioni della sua compagnia) ma anche il Grec di Barcellona, il Theater Spektakel di Zurigo, il Festwochen di Vienna, il Festival TransAmériques di Montréal, la Biennale di Venezia, soltanto per citarne alcuni. Si è esibito in numerosi teatri, come il Théâtre du Rond-Point di Parigi, il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Argentina di Roma e la serata del 17 settembre si propone come un momento di condivisione e di partecipazione per festeggiare l’inizio di una stagione del Teatro Vascello che si propone ricca e stimolante. Lo sforzo e il lavoro del teatro è sempre rivolto principalmente agli artisti.

Pippo Delbono presenterà “Di Notte”, un compendio di sue poesie recitate da Delbono stesso. Questi componimenti sono nati in un momento molto fragile della vita dell’attore: “Sentivo il bisogno di scriverle per liberarmi, per incidere qualcosa di nuovo. In questo periodo fragile ho scoperto che per me le parole hanno un potere enorme. Sia nel bene che nel male. Le parole che sento mi influenzano, mi suggestionano, hanno la forza di darmi o togliermi energia, stato vitale, forza. Le parole sono anche un po’ una preghiera”, queste le sue parole. All’inizio erano poesie scritte, poi Delbono ha deciso di unirle alla musica e così facendo sono diventate poesie “cantate”, definendo questo processo “Di notte”. Sarà la prima rappresentazione in teatro e si prevede sia una serata unica nel suo genere.



Appuntamento, quindi, per domenica 17 settembre 2023, alle 19. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per prenotarsi: promozioneteatrovascello@gmail.com