Moulin Rouge The Musical, la recensione dello spettacolo a Londra

Siamo a Londra, siamo al Moulin Rouge.

No, non stiamo delirando, ma è proprio quello che succede a “Moulin Rouge The Musical“, un viaggio a Parigi circondati dall’atmosfera del club più famoso e prestigioso al mondo, riprodotto fedelmente per la versione musicale del celebre film con Nicole Kidman dal genio di Baz Luhrmann.

Ha debuttato a Londra nel 2021 ed è ancora in scena al Piccadilly Theatre. “Moulin Rouge The Musical” è già un titolo di successo a Broadway, con la vittoria di 10 Tony Awards, e sta infiammando il West End.



Siamo andati a vederlo per voi.

Un allestimento imponente è subito ciò che si nota entrando nel teatro, ricalcando in tutto l’originale. C’è il “Moulin” sulla sinistra e sulla destra l’elefante; tutt’intorno luci, lampadari, sipari e la scritta dello spettacolo posizionata in attesa di alzarsi per l’inizio dello spettacolo, una full-immersion che non lascia spazio a nessuna immaginazione.

Il palco di Moulin Rouge The Musical

Nel pre-show, il cast dello spettacolo fa delle incursioni sul palco, balla ed intrattiene, rivolgendosi in particolare ai fortunati spettatori posizionati nei “Can Can Seats“, dei tavoli posti a ridosso del palco per vivere l’esperienza al cento per cento.

Lo spettacolo ricalca molto il film originale con molte licenze poetiche assolutamente funzionanti. La colonna sonora dello spettacolo è affidata a brani celebri del mondo musicale, da Lady Gaga ad Adele, passando per Sia.

Ambientato nella vibrante Parigi della Belle Époque, il musical racconta la storia di Christian, un giovane poeta, e Satine, la scintillante stella del famoso cabaret Moulin Rouge. Tra amori proibiti, rivalità e desideri artistici, la loro passione travolgente si scontra con gli intrighi del mondo dello spettacolo.

Elia Lo Tauro nel ruolo di Santiago

Il cast non sbaglia un colpo, composto da oltre 30 elementi sul palco e orchestra dal vivo. Melissa James è una Satine perfetta, capace di gestire il personaggio in maniera impeccabile, a seguire Jamie Muscato nel ruolo di Christian con potenti doti vocali, fino all’italiano Elia Lo Tauro nel ruolo di Santiago, travolgente e capace di stupire in più momenti dello spettacolo. Si rivelano determinanti nello spettacolo anche Matt Rixon (Harold Zidler) e Ian Carlyle (Toulouse-Lautrec).

Il cast di Moulin Rouge The Musical ph. Matt Crockett

A prescindere dai ruoli protagonisti, tutto l’ensemble lascerà a bocca aperta e le scene corali diventeranno per voi le più attese.

A suon di hit pop ed atmosfere total red, sarete catapultati in tutto e per tutto nel mondo di Moulin Rouge, ogni centimetro del palco e del teatro vi ricorderanno dove siete e le emozioni dello spettacolo non mancheranno.

Un’esperienza londinese da non perdere, in scena al Piccadilly Theatre di Londra.