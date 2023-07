Sala Assoli presenta la nuova stagione

PASSIONI, DIFFERENZE, ALTRE VISIONI: presentata a palazzo Fondi la nuova proposta artistica di Sala Assoli

Il 18 luglio, nella suggestiva cornice del palazzo settecentesco adibito a spazio polifunzionale e cuore contemporaneo di Palazzo Fondi a Napoli, si è tenuta la presentazione della proposta artistica 2023-2024 di Casa del Contemporaneo e della nuova stagione Sala Assoli.

La nuova proposta artistica si presenta come un terreno fertile e aperto, pronto ad accogliere l’influsso di diverse forme artistiche, come il cinema, la musica, la danza, la fotografia e la performance. Emblema della nuova stagione di Sala Assoli, il fiore della passione simboleggia la fedeltà ad un prolifico passato di oltre quattro decenni e la rinnovata promessa di esplorare costantemente nuovi orizzonti nel campo della ricerca teatrale.

La sala teatrale si inserisce nel cuore dei Quartieri Spagnoli, diventando una porta aperta verso il contemporaneo. Questo spazio teatrale, parte integrante del Teatro Nuovo, conserva tutto il fascino di un luogo che da secoli incanta gli spettatori: sin dal ‘700, questo territorio ha visto sorgere una vibrante scena teatrale e la Sala Assoli si inserisce in tale tradizione arricchendola e rinnovandola. La Sala si distingue per essere un luogo dedicato all’intimità e all’interazione tra attore e spettatore: qui viene creato uno spazio di raccoglimento e dialogo in una forma innovativa, capace di coniugare passato e presente, antico e contemporaneo, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale unica nel suo genere.

Avamposto innovativo nell’ambito dello spettacolo dal vivo, spazio poliedrico che si trasforma ogni sera e nuovo polmone cittadino per respirare cinema, Sala Assoli è stata pensata come anello di congiunzione tra teatro e performance, arti visive, danza e musica. La Sala, inserita nella prestigiosa “Casa del Contemporaneo” riconosciuta come Centro di Produzione Teatrale dal Ministero dei Beni Culturali, è una realtà consolidata da ben quarant’anni e accoglie anche rassegne, progetti e momenti di approfondimento.

La programmazione per la stagione 2023-2024 si pone l’obiettivo ambizioso di cogliere le ultime tendenze artistiche, ponendo in una stretta relazione le diverse discipline, coinvolgendo sia artisti affermati che giovani talenti ancora sconosciuti.