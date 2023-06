Il domatore, tra leoni, verità e bugie

Appare come un grande artista Il domatore, di Vittorio Franceschi, in scena dal 13 al 17 2023 al Teatro Franco Parenti di Milano. Ha una giacca rossa vistosa a coda, con mostrine sulle spalle e grossi bottoni dorati. I pantaloni sono color crema, a sbuffo.

E forse un po’ lo è stato, quando domava i leoni nel circo. Ora però una legge ne ha vietato l’uso e lui si ritrova ad essere l’ultimo domatore ad abbandonare quel mondo difficile, sospeso tra il fantasioso e l’onirico.

Una giovane giornalista va ad intervistarlo, ma come spesso succede, le domande svelano più dell’interrogante che dell’interrogato. E poi di domanda in risposta, i ruoli si mischiano, si confondono, si invertono, cosi come il tempo, le verità, le bugie. Chissà davvero cosa ha domato il domatore: leoni o ombre dentro di sé?

Se la vita scorre, tra leoni avvinazzati, tigri, clown e qualche grande amore, resta un dolore sottile e nascosto, che i due protagonisti si scambiano come una staffetta invisibile.

Sullo sfondo, un grande amore per il teatro cui Franceschi sembra tributare gratitudine.

Vittorio Franceschi classe 1936 ci dice: “ho scritto questo testo perché volevo partire da un luogo che liberasse la fantasia. Non so come si domini un leone, non so nulla della vita di un circo, ma mi ha affascinato la figura del domatore di leoni per raccontare la nostra vita, i nostri rapporti. Nella storia nasce anche un’amicizia tra la giornalista e il domatore e l’intervista si trasforma in una reciproca indagine sulla vita e sulla vita del teatro. Volevo raccontare di quel momento magico che accade in prova, un lampo misterioso, quella scintilla che ti fa capire di aver centrato il cuore dell’arte teatrale”.

Firma la regia di Il domatore che vede in scena Franceschi e Chiara Degani, Matteo Soltanto.

Il Domatore

di e con Vittorio Franceschi

e con Chiara Degani

regia, scene, costumi Matteo Soltanto

musica, sound design Guido Sodo

light design Luca Bronzo

assistente alla regia Francesco Lanfranchi

produzione Fondazione Teatro Due, CTB Centro Teatrale Bresciano





Teatro Franco Parenti,

via Pier Lombardo 14, Milano

