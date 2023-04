Premio Scintille 2023, il nuovo teatro

Anche se giunto alla sua tredicesima edizione, il Premio Scintille 2023 continua ad essere un premio giovane, pensato per i giovani. È infatti rivolto a compagnie teatrali professionali under 35 e finalizzato alla produzione di uno spettacolo da promuovere sul territorio nazionale.

Si svolgerà il 17 e 18 giugno ad Asti all’interno di AstiTeatro 45, e il 18 e 19 giugno 2023 a Milano al Teatro Menotti.

Realizzatori e promotori sono Festival AstiTeatro in collaborazione con Tieffe Teatro Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Si conferma così e si rafforza la collaborazione con questa istituzione. Non solo in un’ottica di rete; ma anche di promozione dei processi rivolti all’innovazione in campo artistico, alla sperimentazione dei nuovi linguaggi della scena con particolare riguardo ai giovani e alla promozione di nuovi talenti.

La partecipazione di Piemonte dal Vivo si svilupperà infatti attraverso la promozione e la programmazione di una recita dello spettacolo vincitore sul territorio piemontese.

La compagnia selezionata circuiterà con un cachet fisso stabilito tra i 1.000 e i 2.200 euro + iva, (onnicomprensivo di scheda tecnica e aiuti su piazza) secondo i dettagli indicati nel bando.

Premio Scintille 2023, chi può partecipare

Possono partecipare compagnie professionali composte da un massimo di 8 attori, residenti in Italia, i cui membri non abbiano più di 35 anni. Il progetto di drammaturgia contemporanea originale o riscrittura di classici non deve essere stato realizzato in spettacolo. Multiculturalità o rigenerazione (sociale, culturale e ambientale) sono i temi prferiti.

La scadenza per la presentazione dei progetti è stata prorogata al 12 maggio 2023.

Dopo una prima selezione tra le proposte pervenute, saranno individuate otto compagnie. Esse presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo ad Asti e Milano.

Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2023/2024 di Asti e del Teatro Menotti di Milano.

Il materiale va mandato entro e non oltre il 12 maggio 2023 seguendo le indicazioni contenute nel bando disponibile su http://scintille.teatromenotti.org, www.astiteatro.it, www.piemontedalvivo.it e sulle pagine Facebook di Tieffe Teatro, Festival AstiTeatro e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Per ulteriori informazioni info@scintille.teatromenotti.org