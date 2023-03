L’umana Impresa. La fabbrica degli attori sarà in scena al Teatro Franco Parenti di Milano lunedì 3 Aprile 2023. L’ ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Lo spettacolo nasce da un binomio solo apparentemente lontano: l’Associazione Pier Lombardo, legata al Teatro Franco Parenti con i suoi suggestivi spazi interni ed esterni ( Palazzina, Bagni Misteriosi e Teatro) e la Fondazione Pirelli.

Voluta dalla famiglia Pirelli e dall’omonima impresa, vanta un archivio che conserva la documentazione sulla sua storia dal 1872 a oggi. Dal 1972 è stato proclamato d’interesse storico.

Pirelli infatti non è solo il miracolo italiano ingegneristico del caucciù, ma da sempre vive in osmosi con la cultura. Basti ricordare il film del 1947, poi non fatto, la cui sceneggiatura era stata commissionata a Moravia e la regia a Rossellini. Aveva sicuramente un valore encomiastico. Tuttavia intendeva raccontare la quotidianità della vita in fabbrica e dell’artigianato che si eleva ad impresa attraverso tre operai: un nonno, un padre, ed un figlio.

L’umana Impresa. La fabbrica degli attori: un viaggio avventuroso che parte da una visione

Ora grazie alla Associazione Pier Lombardo che da anni si dedica alla formazione di giovani attori, quella storia verrà raccontata con nuovi linguaggi, con un’anima hi-tech e con orizzonti molto più ampi.

Partendo dalla memoria e dall’esperienza raccolta nell’Archivio Storico Pirelli infatti, sei giovani ventenni selezionati fra i neodiplomati delle Accademie d’arte drammatica di Milano avranno il compito di raccontare come le imprese che nascono da una visione, da un’idea di società migliore, possono essere il motore del cambiamento.

Riuniti nella splendida “Palazzina” dell’Associazione hanno strutturato un percorso in forma teatrale che prende le mosse dalla riflessione su alcuni termini comuni sia alla cultura di impresa sia all’attività artistica: visione, identità, trasformazione, ricerca. Indagheranno la capacità umana di creare manufatti e storie, prodotti materiali e immateriali, fino ad arrivare a toccare la questione del rapporto tra uomo e macchina.

Un mosaico di parole e immagini, ritmi e suoni, dove le note della fabbrica si mescolano a sonorità che vanno dai jingle pubblicitari a Bach, dalle voci di narratori e insoliti personaggi in scena alle voci delle storiche firme della Rivista Pirelli che hanno scritto del suo universo.

L’umana Impresa. La fabbrica degli attori diretto da Stefano de Luca, con la drammaturgia di Veronica Del Vecchio, sarà quindi un viaggio avventuroso tra ieri, oggi e domani. Attraverserà la fabbrica e il teatro, entrambi luoghi di creazione e metamorfosi per riscoprire, in questa epoca che mira all’individualismo e alla separazione, il valore del rito e della collettività.

L’umana impresa. La fabbrica degli attori



diretto da Stefano de Luca

con Tobia Dal Corso Polzot, Elia Galeotti, Lorenzo Giovannetti,

Claudia Grassi, Edoardo Rivoira, Emilia Tiburzi

drammaturgia Veronica Del Vecchio

Teatro Franco Parenti, Via Pier Lombardo 14, Milano

Biglietteria

Via Pier Lombardo, 14, 20135 Milano

tel. 02 59 99 52 06

biglietteria@teatrofrancoparenti.it