Notre Dame de Paris: a Milano il gran finale al Forum con il cast originale 

Il grande successo di Notre Dame de Paris avrà una chiusura in grande stile a Milano, dal 5 all’8 gennaio 2023 al Mediolanum Forum di Assago.



Dopo aver girato interamente l’Italia per – quasi – due volte, il tour iniziato a marzo 2022 di Notre Dame de Paris è pronto per il suo gran finale.

Sarà al Mediolanum Forum di Assago che si concluderà il viaggio di Notre Dame de Paris, lo stesso luogo dove nel lontano 2001 fu presentata la prima versione in francese.

Per Milano sarà il terzo ritorno dello spettacolo in città, dopo le date di marzo e settembre 2022 al Teatro degli Arcimboldi, un successo come solo Notre Dame de Paris è capace di registrare.

In scena il cast originale già in scena durante tutto il tour, ancora più atteso per l’occasione: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Marco Guerzoni (Clopin), Matteo Setti (Gringoire) , Graziano Galatone (Febo), Claudia D’Ottavi (Fiordaliso).



La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è partita il 3 marzo da Milano proseguendo poi ad Ancona, Jesolo (VE), Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano, Genova, Codroipo (UD), Lanciano, Ferrara, San Pancrazio Salentino, Pula (CA), Palermo, Torre del Lago (LU), Milano, Verona, Napoli, Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di Reno (BO), Torino, Trieste e si concluderà a gennaio 2023 a Milano.

Le date di Milano saranno quindi l’ultima occasione di applaudire l’opera che porta la firma di Riccardo Cocciante (musiche) e Pasquale Panella (versione italiana). I biglietti sono già in vendita su Ticketone.