Il Teatro Franco Parenti va Verso il Futuro

Il Teatro Franco Parenti di Milano festeggia i suoi magici primi 50 anni non ricordandoli in modo malinconico, ma al contrario proiettandosi nei prossimi 50 con lo spettacolo en plein air Verso Il Futuro, ai Bagni Misteriosi il 5, 6 e 7 Maggio 2022.

La drammaturgia e la regia sono di Monica Maimone che lo dedica a Andrée Ruth Shammah, direttrice artistica dello storico teatro Milanese.

Lo spettacolo visionario, mescola poetica, scienza, e letteratura. Vuole essere un momento di riflessione su temi della vita, ed è diviso in due parti: nella prima ci si interroga sul perchè l’uomo non sia stato capace di costruire una società basata sull’armonia.

Prendendo il comando sulla terra infatti, ha generato crudeltà e distruzione. Ed ora il pericolo, cioè riscaldamento climatico, acidificazione degli oceani, inquinamento, distruzione delle foreste, espansione di megalopoli, erosione di ecosistemi vitali per il Pianeta, non viene dalla natura ma dallo scempio che ne ha fatto. Nella seconda parte si vuole indicare la direzione verso il vero cambiamento.

Vale a dire verso il biocene, cioè gentilezza, mitezza, ed un’economia della cura. Verso Il Futuro è quindi un richiamo a invertire la rotta prima che sia troppo tardi pensando.

Teatro Parenti e Fondazione Ravasi Garzanti insieme per La grande Età

In questa stagione-anniversario 2022, sempre nell’ottica di attivazione di processi culturali concreti per una positiva evoluzione del contesto sociale, il Teatro Parenti insieme alla Fondazione Ravasi Garzanti, intende stimolare un ribaltamento culturale intorno al concetto di terza età (fondazioneravasi-garzanti.org/ ).

La Fondazione è infatti da sempre impegnata a creare le condizioni affinché tutta la popolazione anziana, soprattutto quella più fragile e sola, possa vivere al meglio la propria stagione e, al contempo, rappresentare un fattore di sviluppo e progresso per la società tutta.

Il teatro, da sempre palcoscenico di omaggi ai “grandi vecchi”, è terreno fertile per approfondire questa riflessione in una visione nuova di scambio e collaborazione possibili tra le diverse età.

La Grande Età è infatti una rassegna multidisciplinare di iniziative, serate teatrali, incontri, spettacoli, concerti, mostre e laboratori programmati che ruota attorno alla grande età, come fonte di risorse ed entusiasmo per tutta la società, specie per gli adolesscenti.

Con, tra gli altri, Adriana Asti, Gioele Dix, Silvio Garattini, Dacia Maraini, Alain Platel, Charlotte Rampling, Enrico Rava, Chiara Saraceno, Luciana Savignano, Ornella Vanoni. Per ripensare al compito problematico dell’eredità, riconoscendo i benefici che possono derivare dal contributo attivo dei cittadini maturi alle altre generazioni.

La Grande Età, incontri, spettacoli, concerti e tanto altro

Fra le tante splendide iniziative vogliamo ricordare: il 28 Giugno 2022 nello scenario dei Bagni Misteriosi il Concerto In Duo con Enrico Rava e la tromba di Francesco Grillo.

Il 12 Luglio 2022, al Teatro degli Arcimboldi: Shakespeare – Bach, voce Charlotte Rampling, violoncello Sonia Wieder-Atherton, su sonetti di William Shakespeare e suite di Johann Sebastian Bach. La regia è di Sonia Wieder-Atherton.

Dal 20 Settembre al 2 Ottobre 2022 Lezione D’amore Sinfonia di un incontro, di Andrée Ruth Shammah e Federica Di Rosa per Adriana Asti, liberamente ispirato al romanzo Madame Pylinska e il segreto di Chopin.

La Biblioteca Umana Dello Spettatore è lo spettacolo-inchiesta di Domesticalchimia che, intervistando vecchi spettatori del teatro Parenti nel contesto storico della città di Milano degli ultimi 50 anni, indaga sul tema della memoria.