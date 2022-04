Sino al 1 maggio 2022, al Teatro Franco Parenti di Milano va in scena Morte di un commesso viaggiatore, di Arthur Miller, con Michele Placido, Alvia Reale ed un cast di bravissimi attori.

Tutto comincia con un banale incidente di macchina sullo sfondo dello skyline di New York. Per Willy Loman, commesso viaggiatore che passa il suo tempo ad attraversare l’America in auto per vendere tessuti, perdere il controllo del suo mezzo è l’inizio della fine.

Lui, ambasciatore del sogno americano, per la sua riuscita personale e quella familiare, si è votato ai valori dell’apparenza, competizione e soldi, rinnegando la cultura e la lenta costruzione della propria identità. Ha quasi finito di pagare le rate del mutuo della sua casa e quelle degli elettrodomestici che come trofei l’adornano.

Ora però vede le sue certezze vacillare. Il lavoro non va bene, i figli, ormai adulti, vivono un precariato che ha annullato le ambizioni che nutriva per loro.

Arthur Miller scrive Morte di un commesso viaggiatore nel 1949. Capitalismo e consumismo stanno dando vita alla più grande religione monoteistica e lui ne percepisce già la pulsione di morte. Tutto deve essere ridotto a merce; la dignità è assente, cosi come la cultura e lo sforzo per costruirsela.

É la vita stessa a perdere valore, visto che grazie ad un’assicurazione sulla vita, un uomo può valere più da morto che da vivo.

Il passato si mischia allora al presente di Willy, insieme ai dubbi che per la prima volta lo attraversano, cui si aggiungono rimorsi, rimpianti e anche allucinazioni.

Morte di un commesso viaggiatore, architettura della menzogna

L’architettura della menzogna vacilla. Se la società gli ha mentito con modelli vacui, lui ha mentito a se stesso per coprire la sua mediocrità con i suoi piccoli, grandi fallimenti.

E con la menzogna ha educato i suoi figli. Che alla fine per consolarlo gli mentono a loro volta. Solo sua moglie, la bravissima Alvia Reale, gli resta accanto, devota, seppur disincantata.

Michele Placido è un eroe ordinario, spaesato e stanco davanti ad un mondo di cui ha creduto conoscere leggi e meccanismi e che ora lo sacrifica proprio in nome del capitalismo. L’azienda per la quale ha lavorato per più di trent’anni infatti, prima gli decurta lo stipendio e poi lo licenzia in nome del risultato finanziario.

La regia di Leo Muscato, oltre che a restituire un’opera considerata nel 2000 dalla rivista Time la seconda più significativa del 900, dopo Sei personaggi in cerca d’autore, rende questa moderna tragedia attualissima. E lo fa mettendo in scena la disfunzione del sistema societario capitalistico che come un meccanismo perfetto ed implacabile elimina coloro che non sono a lui funzionali.

La scena, in parte roteante, in parte a scomparsa, segue le fasi di questo meccanismo e si trasforma.

