Museo Bagatti Valsecchi, tra teatro e musica

Il Museo Bagatti Valsecchi nel cuore di Milano, in via del Gesù 5, è la casa diventata poi museo, nata dalla volontà di due fratelli collezionisti di fine Ottocento: i baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi che dedicarono tempo e risorse alla ristrutturazione e decorazione della dimora di famiglia in perfetto stile rinascimentale.

La predilezione per quell’epoca rispondeva anche al programma culturale varato dalla monarchia sabauda all’indomani dell’Unità d’Italia: nel Rinascimento infatti si individuava il momento cui guardare per la costruzione di una nuova arte nazionale, base fondante indispensabile per il consolidamento di quell’identità comune ancora troppo frammentata.

Il Museo Bagatti Valsecchi diventa scenario e scenografia per teatro e musica proseguendo la sua programmazione teatrale: Stasera al Museo, Nel segno delle donne.

Si tratta di un percorso di celebrazione dello spirito femminile che offre tre rappresentazioni teatrali di tre donne piene di forza, passione e coraggio interpretate da Federica Fracassi, Cinzia Spanò e Beatrice Baldaccini. Si aggiunge poi un’incursione nella musica ottocentesca con LaFil, Filarmonica di Milano, che per la seconda volta racconta al pubblico del Museo la coppia di fratelli Felix e Fanny Mendelssohn attraverso la loro musica.

Mercoledì 4 maggio 2022, Eva (1912–1945), con Federica Fracassi, per la regia di regia di Renzo Martinelli. Federica Fracassi interpreta Eva Braun, una donna che, innamorata di Hitler e ormai in fin di vita, rimane fedele al suo amore fino all’ultimo istante. La paura, in ogni sua forma, entra prepotentemente in scena: la paura dell’abbandono, dello strapotere dell’amato, della fragilità dell’essere amanti, paura che l’amore finisca o si realizzi, paura dell’amore stesso e di ciò che può chiedere. La pièce teatrale fa parte di Innamorate dello spavento, un progetto di Teatro i in cui l’autore Massimo Sgorbani cattura le voci di alcune figure femminili legate al Führer che precipitano con lui alla fine del Reich.

Mercoledì 11 maggio 2022, Palma Bucarelli e l’altra resistenza. Cinzia Spanò, in collaborazione con il Teatro Elfo Puccini, dà voce e corpo a Palma Bucarelli, storica dell’arte competente e critica agguerrita, tra le prime direttrici donna di un museo pubblico in Italia, spesso controcorrente, figura fondamentale per la diffusione dell’arte contemporanea. Antifascista coraggiosa, negli anni della guerra si impegnò a mettere in salvo le opere della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma dalle razzie tedesche e dai bombardamenti in maniera talora rocambolesca. Il suo fu un contributo fondamentale a quell’altra resistenza: il salvataggio del nostro patrimonio artistico.

Mercoledì 18 maggio 2022, Felix e Fanny Mendelssohn. Due sguardi musicali sull’Ottocento, Trio con violino, violoncello e pianoforte. Un intermezzo musicale che LaFil, Filarmonica di Milano, dedica ancora una volta ai due fratelli Mendelssohn per celebrare la loro musica, con uno sguardo inedito e allargato sul panorama musicale della metà dell’Ottocento.

Mercoledì 25 maggio 2022, Artemisia Gentileschi, rende omaggio alla straordinaria pittrice, simbolo di libertà ed emancipazione. Beatrice Baldaccini, reduce dai recenti successi al Teatro Nazionale di Milano, è con Matteo Minetti, anche scrittore dello spettacolo insieme allo storico dell’arte Alberto Pincitore. La trasposizione teatrale restituisce nella sua interezza e complessità la figura della grande artista, vissuta tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento: donna lavoratrice e imprenditrice di se stessa, che dall’infanzia nella casa del padre Orazio, attraverso la violenza, approda alla fama e alla gloria grazie alla sua arte.

Museo Bagatti Valsecchi, tra teatro e musica

Ore 18.30: visita libera al museo

Ore 19.30: spettacolo

Prenotazione obbligatoria su museobagattivalsecchi.org

Si potrà accedere al Museo esclusivamente con Green Pass rafforzato e mascherina ffp2

Ingresso al Museo con spettacolo/concerto gratuito: 15 €, ridotto 12 € per i soci dell’Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi.

