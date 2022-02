Raffaella Roversi - Teatro

Smarrimento: evitare la vita, scrivendo di vite dolorose

Smarrimento, è uno spettacolo delicato, fresco, che attraversa con sensibilità ed ironia, lati della nostra esistenza non sempre lineari. Racconta di una scrittrice in piena crisi creatrice. Abbozza infatti inizi di romanzi che non finisce. Con quella gestualità che ci fa sentire suoi amici, confidenti, tra una golia che le si appiccica tra i denti ed un biscotto che sgranocchia scusandosi per non potercelo offrire, la Mascino ci racconta cosi le vite sgangherate dei suoi personaggi. Che confluiscono nella sua, tanto da non capire dove finiscano le insicurezze e le difficoltà degli uni e dove comincino le sue.