Inter, pioggia di gol alla Samp. Icardi incontenibile.

Mattator della gara è stato l’ex doriano Maurito Icardi, autore di ben 4 reti, che consentono al bomber argentino di raggiungere la quota di 103 reti in campionato e 100 in maglia nerazzurra in tutte le competizioni.

Perisic suona la sveglia L’Inter dimostra subito i progressi visti la settimana precedente contro il Napoli. La squadra di Spaletti prende subito l’iniziativa. C’è molto pressing in campo tra le contendenti, ma più pericolosi sono i nerazzurri. Cancelo si muove bene in fase offensiva e difensiva ed insieme a Perisic, sull’altro fonte, tornato carico più che mai, mette sotto pressione la difesa doriana. Al 26′ Perisic di testa supera Viviano e porta l’Inter in vantaggio. Quattro minuti dopo Rafinha, su suggerimento dell’ottimo Candreva, viene steso in area da Barreto. Il rigore è trasformato da Icardi, che dopo solo un minuto raddoppia con un colpo di tacco.La Samp reagisce. Handanovic respinge un tiro di Prat. Al 40′ Zapata centra il palo e poco dopo sempre Icardi mette in rete, dopo una respinta di Viviano, sul tacco di Rafinha.

Icardi fa quaterna Nella ripresa, i nerazzurri portano a 5 le reti ancora con l’insaziabile e inarrstabile Maurito Icardi che a volo batte a rete, con il pallone che sbatte a terra e beffa Viviano. La Samp è tramortita. L’Inter si limita a gestire la gara. Il match poi, visto il largo punteggio, finisce senza un minuto di recupero.

Sampdoria – Inter 0 – 5

Marcatori: 26′ Perisic, 30′ 31′(rig) 44′ 51′ Icardi

Sampdoria: Viviano, Bereszynski,(33′ Verre),Silvestre,Ferrari, Murru,Barreto,(54′ Regini), Torreira, Praet, Ramirez, (50′ Caprari), Quagliarella,Zapata All: Giampaolo

Inter: Handanovic, Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio, Brozovic,Gagliardini, Candreva,(76′ Vecino),Rafinha,(80′ Boria Valero), Perisic, Icardi (66′ Eder) All: Spalletti

Arbitro: Tagliavento

Note: ammoniti Ramirez, Caprari,Rafinha