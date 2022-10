Champions League: Inter in scioltezza, 4-0 al Viktoria Plzen e ottavi

L’Inter sbriga agevolmente la pratica Viktoria Plzen e strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions League. 4-0, due gol per tempo, e una grande prestazione degli uomini di Inzaghi, aggressivi e concreti. Certo, l’avversario – ultimo nel girone C – non è al livello qualitativo dei nerazzurri, ma in Champions – la Juve insegna – nessun risultato può dirsi scontato.

Inzaghi, che segue dalla tribuna causa squalifica (al suo posto il vice Massimiliano Farris) si affida al solito 3-5-2, con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella dietro Dzeko e Martinez.

Subito grande Inter

La sblocca Mkhitaryan di testa su cross di Bastoni. Prima dell’intervallo raddoppia Dzeko, servito meravigliosamente da Dimarco, che stoppa in un fazzoletto e serve con rapidità e precisione il bosniaco. In mezzo tante occasioni, velocità di gioco e sprazzi di grande Inter. I nerazzurri sembrano divertirsi, e con loro i tifosi, accorsi in massa a popolare i tre anelli del “Meazza”. Il centrocampo è rapido di piede e di pensiero, la difesa solida. I pericoli, rari, vengono sempre soffocati sul nascere. Mkhitaryan, galvanizzato dal gol vittoria di Firenze e issato in cielo da quello del vantaggio, non fa rimpiangere Brozovic. E non è poco.

Fonte immagine: La Gazzetta dello sport

Si rivede Lukaku, subito in rete

Nella ripresa palo dell’armeno ex Roma, sempre lui. Lautaro sfiora il tris e regala la doppietta a Dzeko. Nel finale c’è gloria anche per Lukaku, in campo dopo due mesi e a segno dopo appena 4 minuti. Non può esserci finale migliore, per una squadra che sembra già ritrovata, anche prima di riabbracciare i perni (leggasi Brozovic e Lukaku, appunto) su cui ha costruito le recenti fortune. Non può esserci risultato più rassicurante, anzi, benaugurante. La qualificazione agli ottavi è un premio giusto e meritato.

Fonte immagine: Corriere dello sport

Il tabellino:

Inter – Viktoria Plzen 4-0

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (26′ st Asllani), Mkhitaryan (38′ st Gagliardini), Dimarco (32′ st Gosens); Lautaro Martinez (38′ st Lukaku), Dzeko (26′ st Correa). A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Massimiliano Farris. (Inzaghi squalificato).

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Stanek; Hejda, Pernica, Tijani (7′ st Jemelka), Pernica; Havel, Bucha, Kalvach (25′ st Ndiaye), Mosquera; Jirka (1′ st Holik), Vlkanova (39′ st Pilar); Bassey (1′ st Chory). A disposizione: Trvdon, Jedlicka, Cermak. Allenatore: Michal Bílek.

Arbitro: Ekberg (Svezia).

Marcatori: 35′ pt Mkhitaryan (I), 42′ pt Dzeko (I), 21′ st Dzeko (I), 42′ st Lukaku (I)

Note: Ammoniti: Mosquera, Pernica (V). Recupero: 1′ pt, 3′ st.