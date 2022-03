Inter – Salernitana 5-0, Martinez e Dzeko show

Riprende la marcia dell’Inter. Dopo 4 partite di campionato senza vittorie, i nerazzurri ritrovano i tre punti superando 5-0 la Salernitana. Bella prestazione della nuova capolista, veloce e pungente, come piace a Inzaghi. Sugli scudi Lautaro Martinez, mattatore dell’incontro con una tripletta. E pensare che non segnava da due mesi e mezzo (ultimo centro il 17 dicembre proprio contro la Salernitana). Arrotonda il risultato Dzeko (doppietta) nella ripresa.

Per i campani è sempre più notte fonda.

Inzaghi conferma dieci undicesimi degli effettivi del derby di Coppa Italia. Unica novità Darmian al posto di Perisic, affaticato.

Nicola si presenta con un 4-2-3-1 con Verdi, Kastanos e Mousset dietro all’unica punta Duric.

Si sblocca Martinez

La Salernitana spreca in avvio e si sgretola sotto i colpi interisti. A San Siro riappaiono i fantasmi dell’ultima partita casalinga (vedi Sassuolo) quando al 4° Duric si presenta a tu per tu con Handanovic. Sospiro di sollievo per il popolo nerazzurro: l’attaccante perde l’attimo giusto, serve l’accorrente Verdi, ma quest’ultimo calcia malissimo.

L’Inter si riassesta e comincia a fare il suo gioco. Palla mossa veloce e con precisione. Brozovic si prende il centrocampo, Barella lo spazio. Lautaro Martinez la scena. L’argentino prima si sfoga con la traversa, poi con gli avversari, scatendando tutta la sua rabbia con una doppietta con cui si riprende ciò che merita: gli applausi dei suoi tifosi. Un uno-due devastante, 22° e 40°, destro e sinistro. E l’Inter la chiude già nel primo tempo.

Lautaro porta a casa il pallone, Dzeko arrotonda due volte

L’Inter non è sazia, Lautaro in primis. La doppietta non accontenta il numero 10 nerazzurro, che alla prima vera occasione della ripresa sfonda la rete con un destro potente da dentro l’area. A quanto pare la Salernitana gli porta bene.

I campani sono in confusione totale. L’Inter gioca in scioltezza e al 64° cala il poker. Questa volta è Dzeko a trovare la rete servito nell’area piccola dal neo-entrato Gosens, all’esordio in campionato con la maglia nerazzurra. Passano cinque minuti e l’attaccante bosniaco, freddo davanti a Sepe, si regala la doppietta spingendo in rete un assist di Dumfries.

Sul 5-0 la partita non ha più niente da dire, e pochissimo altro da regalare.

L’Inter torna a vincere. E visto lo scontro diretto di domenica sera tra Napoli e Milan, è un risultato che pesa tantissimo.

Il tabellino:

Inter – Salernitana 5-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij (62° Ranocchia), Skriniar; Darmian (62° Gosens), Calhanoglu (62° Vidal), Brozovic (71° Gagliardini), Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Dzeko (75° Correa).

Allenatore Inzaghi.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Ranieri, Fazio, Dragusin, Mazzocchi (71° Obi); Ederson (71° Radovanovic), Coulibaly; Verdi (71° Zortea), Kastanos, Mousset (71° Perotti); Duric.

Allenatore: Nicola.

Marcatori: Martinez al 22°, 40 e 56°; Dzeko al 64° e 69°.

Ammoniti: Darmian (I) al 7°, Mousset (S.) al 12° De Vrij (I) al 44°.