Milan – Udinese 1-1, Udogie risponde a Leao

Nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A, il Milan impatta 1-1 in casa contro l’Udinese, sciupando una grande occasione per allungare sull’Inter. Rossoneri sotto tono, soprattutto nella ripresa, in cui subiscono il pareggio di Udogie dopo lo squillo di Leao al 29° del primo tempo. Proteste milaniste per il tocco di braccio del difensore bianconero in occasione dell’1-1, comunque convalidato dal Var.

Pioli conferma dieci undicesimi della formazione di Salerno. Unica modifica Kessie al posto di Bennacer. Il modulo è il solito 4-2-3-1. Giroud la punta, supportato da Messias-Diaz-Leao.

Anche Cioffi conferma quasi per intero la formazione che ha pareggiato contro la Lazio: Zeegelaar per Soopy è la novità.

Leao sempre più decisivo

Prima parte di gara in equilibrio. Il Milan prova a fare il gioco ma non trova spazi. L’Udinese è ben messa in campo, difende bene e prova ad affondare in velocità con l’ex Delofeu. L’orologio si avvia oltre il quarto di gara senza che nessuna emozione sia corsa tra gli spalti. Poi, alla prima vera occasione, arriva la svolta: Tonali serve in area Leao, che si libera di Becao e insacca di piatto. Per il calciatore portoghese è l’ottavo gol in questo campionato. Ormai una delle armi più letali della Serie A.

Pareggio ospite tra le polemiche

Nella ripresa ci si aspetterebbe un Milan diverso, con la grinta per chiudere la gara e la voglia di lanciare un messaggio alle concorrenti. La spallata (o meglio, l’ostruzione) alla fuga scudetto arriva però dall’Udinese, che si conferma un avversario ostico. Udogie devia di braccio una rovesciata di Pereyra, rendendo la serata di San Siro intrisa di rammarico e rabbia.

A San Siro finisce 1-1, nonostante i tentativi finali di Leao. Ennesima occasione sprecata per i rossoneri. Ancora una volta, non proprio fortunato dal punto di vista degli episodi arbitrali.

Il tabellino:

Milan-Udinese 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Messias (21′ st Saelemaekers), Brahim (39′ st Maldini), Leao; Giroud (21′ st Rebic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Kalulu, Florenzi, Krunic, Bakayoko, Gabbia. Allenatore: Pioli.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Arslan (45′ st Jajalo), Walace, Makengo (10′ st Pereyra), Zeegelaar (10′ st Udogie); Deulofeu, Beto (20′ st Success). A disposizione: Padelli, Gasparini, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Cioffi.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 29′ pt Leao (M), 21′ st Udogie (U)

Note: Ammoniti: Rebic (M); Perez, Becao, Molina (U); Recupero: 1′ pt, 5′ st.