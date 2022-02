Troppa Inter per questa Roma: 2-0 e nerazzurri in semifinale di Coppa Italia

Non si parlava di crisi, ma l’occhio eccessivamente scrupoloso iniziava a intravedere qualche problemino. L’Inter risponde sul campo, con una grande prestazione che spazza via qualsiasi dubbio sul suo spessore. Derby alle spalle, 2-0 alla Roma con un gol per tempo e pass per la semifinale di Coppa Italia.

Una vittoria netta, quella dei nerazzurri, come la differenza di valori in campo. Superiorità palese, a tratti schiacciante. Mourinho, acclamatissimo dai suoi ex tifosi, non riesce a imbrigliare il gioco straripante degli uomini di Inzaghi, belli, concreti. E consapevoli di esserlo.

Fonte immagine: Eurosport

Dzeko a freddo

Basta poco più di un minuto all’Inter per passare in vantaggio: cross da sinistra di Perisic, Dzeko approfitta di uno svarione di Smalling e gonfia la rete di potenza.

La partita è subito in discesa per i padroni di casa, che orchestrano il gioco con fiducia e disinvoltura. La corsa senza palla di Darmian e Perisic è spesso premiata dalle verticalizzazioni dei centrocampisti; Sanchez si stacca con pari frequenza per ricevere la palla e smistarla. E’ il solito gioco dell’Inter, arioso, veloce. Come piace a Inzaghi. E come ormai ci ha abituato.

Al 6* è la traversa a negare il raddoppio a Barella, al tiro senza paura dai 25 metri. Sarebbe stato un gol fantastico.

Pochi minuti più tardi Zaniolo ha sul sinistro l’occasione del pareggio, ma spreca calciando centralmente. L’intervento di Handanovic è strepitoso; l’impressione, però, è che da lì il giocatore giallorosso avesse l’obbligo di far meglio.

Nota negativa per l’Inter poco prima dell’intervallo: infortunio al ginocchio per Bastoni, costretto ad uscire zoppicante, tra gli abbracci dei compagni.

Fonte immagine: La Repubblica

Eurogol di Sanchez

Nel secondo tempo si assiste allo show dei tiri da fuori. Veretout ci prova con una grande conclusione dai 20 metri, di poco alta; risponde Barella, ancora lui, con una conclusione su palla rimbalzante che Rui Patricio riesce a togliere dal sette.

La Roma si aggrappa all’orgoglio, sebbene siano evidenti le lacune di una squadra che fa una fatica immane a creare occasioni. I giallorossi mancano di qualità e velocità di esecuzione. Anche quando presa alla sprovvista in ripartenza, l’Inter riesce sempre a recuperare e gestire il pericolo, fino a neutralizzarlo.

Solo Zaniolo prova a creare scompiglio, infilandosi in ogni varco. E per poco non trova il pareggio, dopo aver attaccato l’ennesimo spazio e rubato il tempo ad Handanovic in uscita. Provvidenziale il salvataggio di Skriniar.

La partita scivola via, ma la gara delle conclusioni dalla distanza non è finita. Ci riprova Sanchez al 68°, ed è la volta buona. Un gol fantastico quello del cileno. Un missile che termina la sua corsa sotto l’incrocio e mette in cassaforte la vittoria.

La Roma non prova neanche a rialzarsi.

La prima semifinalista della Coppa Italia 2021-2022 è l’Inter. L’avversario uno tra Milan e Lazio. Domani sapremo.

Il tabellino:

Inter-Roma 2-0

Marcatori: 2’ Dzeko, 23’ s.t. Sanchez

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (dal 45’ de Vrij); Darmian, Barella (dal 39’ s.t. Calhanoglu), Brozovic, Vidal (dal 39’ s.t. Vecino), Perisic (dal 39’ s.t. Dumfries); Dzeko (dal 31’ s.t. Lautaro:, Sanchez.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez (dal 1’ s.t. Kumbulla); Karsdorp, Veretout (dal 25’ s.t. Cristante), Oliveira, Vina (dal 31’ s.t. El Shaarawy); Mkhitaryan (dal 25’ s.t. Pellegrini); Zaniolo, Abraham (dal 44’ s.t. Afena-Gyan).

Arbitro: Di Bello (della Sezione di Brindisi).

Ammoniti: Zaniolo (R), Mancini (R)