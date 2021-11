Milan – Porto 1-1, primo punto per i rossoneri ma qualificazione appesa a un filo

Il Milan conquista il primo punto in Champions League, ma vede allontanarsi il treno per gli ottavi. I rossoneri non riescono a superare il Porto ed escono da San SIro con un 1-1 che serve a ben poco.

I portoghesi partono meglio e passano dopo appena 6 minuti con Luis Diaz. La reazione dei padroni di casa arriva nella ripresa: dopo la traversa di Evanisoln, Kalulu propizia l’autogol di Mbemba.

Con questo pari, i portoghesi salgono a 5 punti; il Milan, ultimo, deve sperare che l’Atletico non batta il Liverpool per continuare a restare aggrappato alla Champions.



Pioli sceglie Giroud a guidare l’attacco, con Leao, Diaz e Saelemaekers a supporto. A centrocampo Tonali e Bennacer. Dietro Romagnoli al posto di Kjaer.

Per Sergio Conceicao la novità è Grujic, schierato al posto di Uribe.

Meglio il Porto nel primo tempo

Il Porto passa in vantaggio dopo appena 6 minuti con Luis Diaz, bravo a sfruttare una palla recuperata da Grujic.

Una doccia fredda per i padroni di casa, che soffrono la spinta sulle fasce dei portoghesi, spesso in superiorità numerica. La fase di contenimento rossonera è deficitaria, e anche in costruzione si vedono delle pecche.

Tatarusanu risponde presente su due colpi di testa di Grujic, mentre in avanti si rende pericoloso solo Giroud, con un sinistro dai 25 metri che Diogo Costa devia oltre il palo.

Fonte immagine: Il messaggero

Brivido e reazione Milan

Pioli lascia negli spogliatoi Calabria, sostituito da Kalulu. Una mossa inaspettatamente vincente. Al 60’ è proprio il francese e propiziare il pari accompagnando l’azione offensiva e mettendo in mezzo un pallone che Mbemba infila nella propria porta.

Un 1-1 che sa di beffa per il Porto, che appena qualche minuto prima aveva sfiorato il 2-0 con un’incornata di Evanilson stampatasi sulla traversa.

Nella mezzora finale, il Milan riesce a trovare maggiori spazi, sfruttando soprattutto la corsia di sinistra, battuta da un inarrestabile Leao. Gli ospiti sono sfilacciati, ormai a corto di fiato e idee. La squadra di Conceicao sembra più preoccupata a difendere il pareggio che ad offendere. L’ingresso di Ibra aggiunge un elemento di apprensione, ma produce solo una rete annullata per fuorigioco.

La partita finisce 1-1. Il Milan conquista il primo punto in Champions, ma la qualificazione è più che mai in bilico.

Fonte immagine: Il fatto quotidiano

Il tabellino

Milan-Porto 1-1

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (1′ st Kalulu), Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali (22′ st Kessie), Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz (22′ st Krunic), Leao (40′ st Maldini); Giroud (31′ st Ibrahimovic). A disposizione: Jungdal, Mirante, Gabbia, Bakayoko, Kjaer. Allenatore: Pioli

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio (41′ st Toni Martinez), Grujic, Oliveira (28′ st Vitinha), Luis Diaz (34′ st Bruno Costa); Evanilson (34′ st F. Coinceiçao), Taremi (40′ st Aquino Costa). A disposizione: Manafá, Gomes, Marchesin, Ramos, Nanu, Cardoso, Vieira, Corona. Allenatore: S. Conceiçao

Arbitro: Turpin (Fra)

Marcatori: 6′ pt Luis Diaz (P), 15′ st aut. Mbemba (M).

Note: Ammoniti Tomori (M); Grujic, Mbemba, Vitinha, F. Coinceiçao (P). Recupero: 2′ pt e 3′ st.