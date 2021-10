Milan – Torino 1-0, decide Giroud. Rossoneri soli in vetta

Inarrestabile la corsa del Milan. Nell’anticipo del 10° turno di Serie A, i rossoneri conquistano la nona vittoria superando di misura il Torino. Un 1-0 arrivato nel primo tempo e difeso senza grossi sussulti fino al triplice fischio, in una partita molto tattica, con poche occasioni da rete. Prestazione concreta e matura quella degli uomini di Pioli, che salgono in vetta da soli, a + 3 dal Napoli, impegnato giovedì in casa contro il Bologna.

Pioli schiera Giroud di punta, con Leao e Saelemaekers ai fianchi. A centrocampo ritrova Kessie.

Juric si affida al capitano Belotti, schierato titolare dopo due mesi.

Fonte immagine: Adnkronos

La sblocca Giroud al 14°

Come prevedibile, la partita la fa il Milan. Tonali si muove e fa muovere il Diavolo, che però ha pochissime occasioni da gol nel corso del primo tempo. La rete arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: cross di Tonali, Krunic la spizza e Giroud, da due passi, insacca. Per il francese è il quarto gol in questo campionato.

Il Toro prova a riorganizzarsi, ma non riesce a giostrare la manovra con efficacia. Merito del MIlan, ben messo in campo e attento su ogni pallone.

La gara è cristallizzata. Servirebbe uno strappo, uno di quelli di cui è capace Leao, per alzare l’intensità delle emozioni. Ma più di qualche velleitaria conclusione da fuori, il portoghese questa sera non produce.

Fonte immagine: Sportfair

I rossoneri conducono in porto la vittoria

Pioli opera subito un doppio cambio: fuori Romagnoli e Kalulu, dentro Kjaer ed Hernandez. Al 53° arriva la prima vera opportunità per il Torino con Belotti, che in area non riesce a dare forza alla conclusione.

Al 64’ altra duplice sostituzione per il Milan: Bakayoko al posto dell’applauditissimo Tonali e Bennacer al posto di Krunic. Cambi che certificano la profondità e la qualità della rosa.

Nonostante i tanti effettivi diversi in campo, però, la partita prosegue sugli stessi binari del primo tempo. Squadre attente, tatticamente ineccepibili. Bloccate. L’occasione dell’1-1 capita a Sanabria, in contropiede, ma è sventata da Tatarusanu. Va bene ai padroni di casa, che trascinano la gara fino al triplice fischio. Unico patema quello provocato all’86° da Praet, il cui tiro, deviato da Tomori, scheggia la traversa.

Tre punti d’oro per Pioli, che può guardare tutti dall’alto in attesa del Napoli, ora distante tre punti.

Il tabellino

Milan – Torino 1-0

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A. Romagnoli (1′ st Kjaer), Kalulu (1′ st Theo Hernandez); Kessie, Tonali (20′ st Bakayoko); Saelemaekers, Krunic (21′ st Bennacer), Leao; Giroud (42′ st Ibrahimovic). A disposizione: Mirante, Jungdal, Conti, Maldini, Gabbia, Pellegri. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Buongiorno (1′ st Rodriguez); Singo (30′ st Vojvoda), Lukic, Pobega, Aina (35′ st Zaza); Linetty (9′ st Praet), Brekalo; Belotti (9′ st Sanabria). A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Baselli, Kone, Warming, Rincon. Allenatore: Juric.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Marcatori: 14′ pt Giroud (M)

Note: Ammoniti Romagnoli, Kalulu, Bakayoko (M); Buongiorno, Singo, Pobega (T).