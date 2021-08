Super Milan, 4-1 al Cagliari

Fonte immagine: Serie A news

Alla vigilia Pioli aveva indicato questo Milan come il più forte mai allenato. Dopo le prime uscite stagionali, l’impressione è che le sue parole non siano troppo lontane dalla realtà. Sei punti, punteggio pieno e quattro gol rifilati al Cagliari nell’ultima giornata di Serie A. Un super Giroud (doppietta), velocità di manovra, gioco preciso in verticale. Una squadra ben messa in campo e con giocatori che non sono fenomeni, ma tutti funzionali. Contro i sardi si è visto un grande Milan. Soprattutto, una grande prova di maturità e personalità. E manca ancora Ibrahimovic.

Milan travolgente nel primo tempo, personalità e concretezza

Con il Cagliari, alla prima a San Siro, succede tutto nel primo tempo.

La sblocca Tonali su punizione, a conferma dei buoni propositi per una stagione in rossonero differente dalla prima. Pareggia il Cagliari dopo tre minuti con un colpo di testa di Deiola, su assist di Joao Pedro. Ripassano subito in vantaggio i padroni di casa grazie a Leao, con un tiro da fuori area deviato con il corpo da Diaz.

Poi entra in scena Giroud: il francese sigla il 3-1 al 24’ con un tiro in diagonale, poi chiude la partita su rigore (fallo di mano di Strootman, segnalato dal Var). Basta una partita in casa al campione del mondo per sfatare il tabù della maglia numero 9 rossonera. Un esordio a San Siro da favola.

La ripresa è ordinaria amministrazione

Nel secondo tempo succede pochissimo. Il Cagliari prova a rimettere in carreggiata la partita, ma si segnala solo un colpo di testa di Pavoletti che non trova lo specchio della porta. Il Milan è attento e quadrato. Altra dimostrazione di solidità e consapevolezza. Se queste sono le premesse, quest’anno i tifosi rossoneri possono essere ottimisti.

Il tabellino

Milan-Cagliari 4-1 (primo tempo 4-1 )

Marcatori: 12’ pt Tonali (Mi), 15’ pt Deiola (Cag), 17’ pt Leão (Mil), 25’, 43pt rig Giroud (Mil)

Assist: 15’ pt Joao Pedro (Cag), 25’ pt Diaz (Mil)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali (dal 22’ st Bennacer), Krunić; Saelemaekers (dal 22’ st Florenzi), Díaz (dal 39’ st Maldini) , Leão (dal 22’ st Rebic); Giroud (dal 45’ st Castillejo)A disp.: Plizzari, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Cagliari (3-5-2): Radunović; Ceppitelli (dal 18’ st Zappa), Godín, Carboni; Nández, Marin, Strootman (dal 30’ st Farias), Deiola (dal 39’ st Pereiro), Dalbert (dal 30’ st Lykoggianis); João Pedro, Pavoletti (dal 39’ st Ceter) A disp.: Aresti, Fusco; Altare, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa; Grassi, Oliva, Pereiro; Céter, Farias. All.: Semplici.

Ammoniti: 6’ pt Dalbert (Cag), 38’ pt Deiola (Cag), 42’ pt Strootman (Cag), 15’ st Godin (Cag), 38’ st Nandez (Cag)