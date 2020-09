Seria A: l’analisi della seconda giornata

(Fonte: LaPresse - editing: g2r)

La seconda giornata di serie A si chiude col botto. Il posticipo tra Juventus e Roma offre spettacolo, oltre a un punto a testa. Il 2-2 finale lascia ai giallorossi il rammarico di non aver sfruttato la superiorità numerica, ma in fin dei conti non è ingiusto. Dzeko, grande atteso, spreca l’impossibile, Ronaldo no. La sua doppietta fa il pari con quella di Veretout (un rigore a testa) e salva una Juve brutta e in difficoltà. Vero, la mano di Pirlo si vede già, ma il gioco è senza sbocchi, inconcludente. Pochi cross e pochi tiri in porta. Qualche verticalizzazione, ma imprecisa. Manca quella qualità in fase di costruzione che Rabiot e McKennie non possono garantire. Infatti entra Arthur, e la musica cambia.

Una piccola nota su Kulusevski: ha grandi numeri, con un piede solo. Per il gioco veloce di Pirlo servono cross veloci, e lui è costretto a rientrare sempre sul sinistro. Deve migliorare con il piede debole.

Sabato pirotecnico

L’inizio di giornata non era stato meno emozionante, anzi. Sei gol tra Torino e Atalanta (2-4 il risultato finale), vittoria in trasferta per 2-0 della Lazio contro il Cagliari e 2-3 in rimonta del Benevento sulla Sampdoria. Il tutto, prima della sfida pazza tra Inter e Fiorentina.

Già, pazza, come la squadra nerazzurra, capace in 3 minuti di trasformare in vittoria quella che sembrava una débâcle. Dopo il vantaggio di Kouame, l’Inter trova il 2-1 con Martinez e l’autogol di Ceccherini, per poi esser rimontata da Castrovilli e Chiesi. Ma le montagne russe non finiscono: Lukaku e D’ambrosio regalano i tre punti a Conte, a una manciata di minuti dalla fine. Buona la prima, ma che sofferenza.

Il Napoli vola. Anche Milan e Verona a punteggio pieno

Nel pomeriggio arrivano risposte positive da Sassuolo, Verona, Milan e Napoli. I neroverdi travolgono lo Spezia con un sonoro 1-4, mentre il Verona passa di misura contro l’Udinese e vola a punteggio pieno. Quota sei che vede a braccetto anche Milan e Napoli: il primo vince 0-2 a Crotone anche senza Ibra, il secondo strapazza con un 6-0 tennistico il Genoa. Già, proprio quel Genoa capace di demolire con 4 gol il Crotone appena una settimana fa. Per avere conferme delle reali ambizioni dei partenopei occorre tempo, ma le premesse sono buonissime. Questo Napoli sta dimostrando di avere qualità e tante frecce nella faretra. Se Gattuso riuscirà a mantenere saldo l’equilibrio di un ambiente spesso instabile, potrà togliersi delle belle soddisfazioni.

Questa la classifica in attesa di Bologna – Parma, che lunedì chiuderà la seconda giornata:

POS SQUADRA PG PTI

1 Napoli 2 6

2 Milan 2 6

3 Verona 2 6

4 Juventus 2 4

5 Sassuolo 2 4

6 Atalanta 1 3

7 Lazio 1 3

8 Inter 1 3

9 Benevento 1 3

10 Fiorentina 2 3

11 Genoa 2 3

12 Cagliari 2 1

13 Roma 2 1

14 Udinese 1 0

15 Bologna 1 0

16 Parma 1 0

17 Spezia 1 0

18 Torino 2 0

19 Sampdoria 2 0

20 Crotone 2 0