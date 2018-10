La Champions carica l’Inter. Battuto anche il P.S.V Eidhoven

Arriva un’altra vittoria in Champions per l’Inter. Dopo il successo contro il Tottenham, i nerazzurri vincono anche in Olanda contro l’Eindhoven ed ora si trovano a punteggio pieno in classifica alla pari del Barcellona, in attesa del big match in terra spagnola con i catalani.

Certamente non è stata una partita facile per i nerazzurri che più volte hanno subito la veemenza olandese, soprattutto nel primo tempo. Il vantaggio dell’Eindhoven arriva al 27′ con Rosario che dal limite scaraventa un bolide che sorprende Handanovic.

La squadra di Spalletti però mette da parte la paura e gioca con determinazione, attenzione. Icardi lotta su tutti i fronti e quando si impossessa della palla sono dolori per gli olandesi. In due occasioni Maurito prova a far male agli olandesi con un colpo di testa che sfiora il palo e un successivo tiro deviato alla grande dal portiere olandese.

Arriva il marchio Ninja Al 44′ l’Inter acciuffa il pari con un preciso tiro di Nainggolan dal limite.Per il Ninja è la seconda rete in maglia nerazzurra.

ICARDI imprendibile Nella ripresa, la gara non cala d’intensità. I padroni di casa spingono e centrano il palo con Pereiro. Al 60′ però Icardi di forza conquista palla evita difensore e portiere ed insacca, per la gioia dei numerosi sostenitori nerazzurri presenti allo stadio. Poco dopo, sulle ali dell’entusiasmo, il capitano nerazzurro sfiora la doppietta con un colpo di testa che viene respinto da Zoet.

Il PSV reagisce con Malen che in rovesciata impegna seriamente Handanovic. Poi arriva la fine con il grande sollievo dei nerazzurri che sbancano Eindhoven meritamente.

Icardi. Segna il gol decisivo. Po è un pericolo costante per la difesa dei tulipani che si appasiscono di fronte al bomber tutta classe e potenza.

Perisic. Si vede poco: Nessuna azione pericolosa sotto porta avversaria.

P.S.V. EINDHOVEN – INTER 1 – 2

Marcatori: 27′ Rosario, 44′ Nainggolan, 60′ Icardi

P.S. V. Eindhoven: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino, Rosario, Hendrix, Lozano, Pereiro,(30′ st Malen), De Jong,Bergwijn, All: Van Bommel

Inter: Handanovic, d’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano,( 45′ st Candreva), Nainggolan (( 41′ st Borja Valero), Perisic, Icardi. All: Spalletti

Arbitro: Mazic ( Serbia)

Note: spettatori: 35mila. Ammoniti : Handanovic,D’Ambrosio, Asamoah