Mondiali: Il Belgio è terzo. Battuta l’Inghilterra

(OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images)

Un gol nei primi minuti di gara e un altro nel finale consentono al Belgio di conquistare per la prima volta il terzo posto in questi mondiali.

Passano pochi minuti e il match inizia subito in salita per l’Inghilterra che subisce il gol del vantaggio belga con Meunier che da pochi passi dalla porta, anticipa il diretto avversario e con il ginocchio mette dentro un cross rasoterra di Chadli.

L’Inghilterra prova a ricompattarsi alla ricerca del pari. Il Belgio si difende e parte pericoloso in contropiede. Al 12′ infatti Pickford deve intervenire per respingere un tentativo belga di De Bruyne.Cinque minuti dopo, altra azione pericolosa dei “diavoli rossi” con Lukaku che, a tu per tu con Picford, non riesce a centrare la porta. Al 20′ Magure prova di testa, ma Courtois è attento e para senza difficoltà. Il Belgio gioca prevalentemente di rimessa e quando lo fa è molto pericoloso con le sue accelerazioni. De Bruyne di destro fa venire i brividi alla difesa inglese che respinge.

Nella ripresa, l’Inghilterra prova ad alzare i ritmi, ma il Belgio si difende con ordine. Al 60′ Lukaku, tutto solo, sbaglia il controllo decisivo per battere a rete .Al 70′ grande chance inglese. Salva sulla linea Alderweireld. Al 74′ Maguire di testa sfiora il pari. Poi è Mertens al 76′ che conclude malissimo uno splendido contropiede orchestrato da Hazard e De Bruyne. L’Inghilterra vuole il pari, ma è il Belgio che va vicino alla rete, ma salva Pickford su Meunier, dopo una bella azione partita dalle retrovie. All’82’ arriva poi la rete di Hazard che pone fine al match che assegna al Belgio un meritato terzo posto.

BELGIO – INGHILTERRA 2 0



Marcatori: 4′ Meunier, 82′ Hazard

Belgio: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, De Bruyne, Chadli,(39’Vermaelen),Lukaku,(60’Mertens), Hazard. All: Martinez

Inghilterra: Pickord, Jones, Stones, Maguire, Trippier, Loftus-Cheek, Dier, Rose,(46′ Lingard), Sterling(46′ Rashford, Kane All:Southgate

Arbitro: Faghani (Iran)

NOTE. Ammoniti Stones,(I) Maguire(I) e Witsel (B)

