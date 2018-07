Mondiali: La Francia è in finale dopo 12 anni. Belgio K.O

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 10: Samuel Umtiti of France celebrates after scoring his team's first goal during the 2018 FIFA World Cup Russia Semi Final match between Belgium and France at Saint Petersburg Stadium on July 10, 2018 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

E’ la Francia la prima finalista dei MONDIALI 2018. I galletti superano di misura il Belgio, grazie ad un gol di Umtiti e tornano quindi a gioire dopo 12 anni dall’ultima sfida persa contro l’Italia. Primo tempo equilibrato. La partita è ricca di occasioni. Hazard cerca di trovare lo spunto vincente con alcune delle sue giocate e la sua immensa classe. La Francia è molto attenta e con il passar dei minuti cerca di colpire l’avversario con Pogba che serve molto bene Mbappè che superati due avversari, tira. Risponde alla grande Coutois che in uscità sventa la minaccia. Dopo pochi minuti, Belgio pericoloso con un diagonale di Hazard che esce fuori di poco. Il centrocampista belga prova anche pochi miunti dopo con un tiro a giro, deviato dall’ottimo Varane. Al 21′ i diavoli rossi calciano una punizione con Alderweireld. Para Lloris. La Francia gioca con prudenza e prova a colpire al 31′ con GIRAUD che spalle alla porta gira di testa. Non si fa sorprendere il portiere belga. HAzard intanto continua a deliziare la platea con i suoi dribbling e scatti. Courtois è bravo poi a sventare un attacco francese, sventando in angolo un tiro di Pavard. Nel secondo tempo, Belgio determinato. LA Francia però è miciale e in velocità al 51′ fa fuori la difesa belga con Griezmann che serve Umtiti che di testa insacca.Tre minuti dopo i francesi mancano il colpo del k.o con Giroud ben servito da un’azione inarrestabile di Mbappè. Nel finale il Belgio spinge molto. All’81 Witsel impegna seriamente Lloris.L’ultima occasione del match è poi per Lukaku che arriva tardi all’apuntamento con il gol. Passa così la FRANCIA. Incontrerà in finale la vincente di Inghilterra – Croazia. Francia – Belgio 1 – 0 Marcatore: 51′ Umtiti Francia: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernandez, Pogba, Kantè, Mbappè, Griezmann, Matuidì,(86′ Tolisso) Giroud.(85′ Nzonzi) Ct. Deshamps Belgio: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Chadli,(91′ Batshuayi) Fellaini,(80′ Carrasco) Witsel, Dembele,(60′ Mertens) De Bruyne, Lukaku, Hazard. Ct Martinez Arbitro: Cunha Note: ammoniti Kantè,, Mbappè, Alderweireld, Vertonghen, Hazard