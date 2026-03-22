Andrea Kimi Antonelli vince in Cina, un italiano dopo 20 anni
Alessandro Cristiano
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Andrea Kimi Antonelli vince in Cina, un italiano dopo 20 anni

Andrea Kimi Antonelli vince in Cina, un italiano dopo 20 anni

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Sport - 22 Marzo 2026

di Alessandro Cristiano

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