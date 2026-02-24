Sport ed energia condivisa: dopo Napoli, Hyundai arriva alla Termal Bologna Marathon 2026

Un weekend di sport, partecipazione ed energia condivisa ha acceso Napoli in occasione della Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, che ha visto Hyundai protagonista accanto a migliaia di runner e appassionati, confermando il forte legame del Brand con il mondo del running e con le community locali. La tappa partenopea del calendario running Hyundai ha trasformato il lungomare e le strade della città in un grande palcoscenico di emozioni, dove determinazione, spirito di squadra e passione sportiva si sono intrecciati chilometro dopo chilometro, dalla partenza fino al traguardo.

Per tutta la durata dell’evento, Hyundai ha accompagnato runner e pubblico con una presenza diffusa lungo il percorso e con uno spazio dedicato all’Expo Village presso la Mostra d’Oltremare, animato da attivazioni pensate per coinvolgere, motivare e celebrare ogni partecipante. In questo contesto, Hyundai ha inoltre valorizzato il significato della collaborazione e del supporto reciproco attraverso la staffetta ufficiale Hyundai Relay, simbolo del gioco di squadra e della condivisione dei traguardi – principi centrali nello sport come nella visione del Brand.

Prossima tappa: l’attesissima Termal Bologna Marathon 2026

Archiviata con entusiasmo la tappa napoletana, il viaggio di Hyundai nel mondo del running prosegue ora verso Bologna, con la Bologna Marathon 2026, uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico nazionale.

Il cuore dell’evento sarà il Race Office in Piazza Maggiore, dove Hyundai accoglierà runner, famiglie e visitatori con uno spazio dedicato alle proprie attivazioni e all’esposizione di INSTER, con il supporto del dealer Grand Prix. Il Villaggio sarà aperto venerdì 27 febbraio 2026 dalle 15:30 alle 19:00, sabato 28 febbraio 2026 dalle 10:00 alle 19:00 e domenica dalle 9.00 alle 16.00, accompagnando i partecipanti nei momenti che precedono le gare.

Il programma sportivo prenderà il via già sabato 28 febbraio con la Tigotà Kids Run, dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni, un momento pensato per coinvolgere anche i più piccoli e avvicinarli al mondo dello sport in un clima di festa e partecipazione.

Domenica 1° marzo sarà invece la giornata centrale della manifestazione, con un’offerta di percorsi capace di coinvolgere runner di ogni livello. La maratona di 42 chilometri porterà gli atleti a scoprire Bologna in un percorso che unisce cuore, mente e città, celebrando nel 2026 anche il legame con l’Università di Bologna, la più antica del mondo occidentale. Insieme alla maratona partirà da via Irnerio anche la 30 KM dei Portici, gara unica dedicata ai celebri portici cittadini, patrimonio UNESCO, che condividerà gran parte del tracciato fino all’arrivo nella splendida Piazza Maggiore.

Accanto alle distanze più lunghe, la Run Tune Up di 21 km, storica mezza maratona cittadina, offrirà un percorso veloce e coinvolgente nel cuore di Bologna, permettendo ai partecipanti di mettersi alla prova vivendo ogni chilometro come un’esperienza fino al traguardo finale in piazza. Completerà il programma la Bologna City Run 5 km, corsa aperta a famiglie, camminatori e appassionati di ogni età, che animerà il centro storico trasformando la partecipazione sportiva in un gesto di condivisione e solidarietà: anche quest’anno, infatti, la prova sosterrà la ricerca scientifica dell’Università di Bologna, con un contributo devoluto per ogni iscrizione.

Tra sport, coinvolgimento della community e valorizzazione del territorio, Bologna si prepara così ad accogliere una nuova tappa del calendario Hyundai, offrendo un’esperienza capace di unire passione sportiva, partecipazione e attenzione alle persone – valori che il Brand promuove e sostiene lungo tutto il suo percorso nel mondo del running.