È morto Nicola Pietrangeli: storia del campione che ha reso grande il tennis italiano

Una leggenda del tennis italiano e non solo se ne va: Nicola Pietrangeli. Tantissimi record stabiliti negli anni e orgoglio italiano nel mondo, Pietrangeli lascia un’eredità nel mondo del tennis difficile da superare. Il campione italiano è morto a 92 anni, ma le cause della morte non sono state rese note.

Carriera e orgoglio italiano nel mondo

Nicola Pietrangeli nasce nel 1933 a Tunisi, all’epoca protettorato francese, da mamma russa e papà italiano. Il suo arrivo in Italia coincide con la fine della seconda guerra mondiale. Si stabilisce nel paese e impara la lingua. È da qui che nascono le sue radici con l’Italia, oltre a quelle legate alle sue origini.

Pietrangeli si afferma nel tennis negli anni ‘50: vince il primo dei suoi tanti titoli ai Campionati italiani assoluti nel 1954 e qualche anno dopo trionfa nel French Open, vincendo per due anni consecutivi (1959 e 1960). Questa vittoria lo conferma universalmente come primo italiano a vincere un titolo nel Grande Slam. La sua carriera marca grandi trionfi e record, mantenendo per molti anni il record di vittorie di un italiano in 44 partite in singolare. Arriva come semifinalista a Wimbledon Championships nel 1960, e vince due volte degli Internazionali d’Italia (nel 1957 e 1961). In doppio, vince otto titoli e nella stessa categoria trionfa al French Open nel 1959. Nel misto, si aggiudica il titolo nel 1958.

Foto: Getty Images

Per decenni, Nicola Pietrangeli ha rappresentato il punto di riferimento del tennis italiano. In Davis Cup, ha disputato 164 partite, portando a casa 120 vittorie. Questo risultato è un record ancora tutt’oggi non superato. Sempre in Davis Cup raggiunge due vittorie (1960 e 1961) come giocatore, ma è come capitano che compie la vera impresa: guida l’Italia alla prima vittoria italiana nel 1976. Ad oggi, è l’unico tennista italiano ad essere stato inserito nella Tennis Hall of Fame – un riconoscimento del genere marca la sua importanza e rilevanza nel panorama internazionale.

Nicola Pietrangeli a Roma (2022).

Foto: Andreas Solaro / AFP

Il contributo nel mondo tennis di Nicola Pietrangeli porta alto l’orgoglio italiano in tutto il mondo. Grazie a lui questo sport si afferma piano piano in Italia – all’epoca della sua carriera il tennis era poco popolare. La sua scomparsa chiude un capitolo della storia del tennis italiano, salutando colui che ha scritto le prime pagine di uno sport che negli anni ha portato tanto orgoglio in Italia.