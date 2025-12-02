San Siro, tra eredità e futuro: il passaggio che Milano non può più rimandare

Quella di queste settimane sullo Stadio San Siro ha il sapore di un capitolo che davvero potrebbe segnare una cesura definitiva – non aspettiamo più, insomma, piani o promesse: adesso c’è un atto formale, e con esso, un destino in larga parte tracciato. Mercoledì 5 novembre 2025, AC Milan e FC Internazionale Milano hanno firmato l’atto di acquisto della “Grande Funzione Urbana San Siro” — ovvero lo stadio Meazza e l’area intorno — pagando i 197 milioni stabiliti. Con la firma, termina quasi 80 anni di proprietà comunale. Per i club, l’operazione rappresenta il via libera per dare vita a un sogno di modernità: un nuovo impianto da circa 71.500 posti, un progetto architettonico ambizioso affidato a Foster + Partners e MANICA Architecture, e un piano di rigenerazione urbana che riguarda non solo lo stadio ma l’intero quartiere. Eppure, in parallelo all’entusiasmo — e alla grande soddisfazione dei club — si è alzata l’ombra di un’intromissione della giustizia nella vicenda. Proprio poche ore dopo la firma, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per presunta «turbativa d’asta», sospettando che il processo di vendita non abbia garantito sufficiente trasparenza e pari opportunità a potenziali concorrenti. Il sospetto getta un peso sulla validità dell’accordo: allo stato non ci sono accuse formali, ma la vicenda dovrà essere esaminata a fondo. Sul fronte del progetto, le aspettative restano alte: il nuovo stadio non sarà solo un impianto calcistico, ma un “hub” urbano moderno, con servizi, spazi verdi, infrastrutture, una cittadella dello sport e della cultura — un tentativo di far convivere sport, città e rigenerazione urbana. I tempi sono ambiziosi: la speranza è vedere l’impianto operativo entro il 2031, in tempo per un’eventuale candidatura al grande palcoscenico internazionale dell’UEFA Euro 2032, che l’Italia ospiterà. Ma non tutto dipende da un cronoprogramma. Il nodo vero, oggi, riguarda la fiducia: nella correttezza della procedura di vendita, nella trasparenza delle decisioni, nella capacità di coniugare sviluppo e rispetto del tessuto urbano e sociale. Se l’inchiesta si chiuderà senza strascichi, il futuro potrà davvero essere quello annunciato. Se invece emergessero problemi, la vicenda San Siro rischia di trasformarsi in una paralisi amministrativa, con l’incertezza che pesa su tutto il progetto. In sintesi: San Siro è cambiato di mano, il progetto c’è, la firma è stata apposta — ma a Milano, in questi giorni, non si celebra ancora. Si attende, si osserva, e per molti si spera più che si costruisca davvero un futuro degno di un’icona, non solo un’operazione edilizia. Eppure, mentre la città guarda avanti, è impossibile non sentire il peso di ciò che si lascia alle spalle. San Siro non è stato soltanto uno stadio: è stato un luogo di memoria collettiva, un contenitore di epiche notti europee, di passioni familiari tramandate, di gioie e ferite che hanno attraversato generazioni. La sua possibile fine, o quantomeno il suo superamento, porta con sé un senso di perdita difficile da ignorare. Ma la storia delle città e dello sport insegna che ogni passaggio di testimone comporta un atto di coraggio: accettare che l’identità non si conserva cristallizzandola, ma rinnovandola. Forse il nuovo stadio, con la sua modernità e le sue ambizioni, sarà proprio questo: non la cancellazione del passato, ma il tentativo di tradurlo in un presente che cambia, di dare forma a un futuro in cui tradizione e innovazione possano, ancora una volta, convivere.