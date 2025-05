Serie B a consuntivo: riepilogo della stagione

Non si è ancora concluso in via ufficiale, ma le carte sono quasi tutte ormai scoperte per il campionato di Serie B, che pur avendo disputato l’ultima giornata, si ritrova ora a confrontarsi con i canonici scontri per l’accesso alla massima divisione italiana da un lato, e per la retrocessione in quella che nella memoria storica è la lega Pro, dall’altro; stiamo parlando dei play-off e dei play-out, che quest’anno stanno facendo particolarmente parlare di sé. Andiamo però con ordine e prendiamo atto della situazione rebus sic stantibus, partendo dalla vetta della classifica con un Sassuolo che non ha avuto difficoltà nel tornare tra le grandi del calcio italiano, per vittorie, goal e differenza reti, evidentemente destinato alla categoria superiore.



Con grande entusiasmo invece la Serie A potrà accogliere il Pisa di Simone Inzaghi, dopo ben 34 anni dall’ultima gara disputata nella categoria, pronta a riabbracciare i toscani che, dopo la stagione ’90-’91 hanno affrontato anni di altalene tra serie B e C, per poi ritornare finalmente a calcare i campi più ambiti. Si innesta in questo scenario allora la situazione play-off, che lega la terza classificata – Spezia – direttamente all’ottava – Palermo – con uno scarto di ben 14 punti. Sull’equità di questo sistema potremmo discutere per giorni, ma ad oggi questa è la previsione e non possiamo che confrontarci con essa.



Si concede spazio a molte squadre per tentare uno sprint di fine stagione e colmare quel gap che si è stratificato in campionato, ma in fin dei conti la classifica rispecchia ciò che una squadra ha da offrire, motivo per cui la finalissima di play-off vedrà scontrare proprio Spezia e Cremonese, rispettivamente terza e quarta, superando Catanzaro e Juve Stabia nelle semifinali, mentre neppur la speranza di una promozione per Cesena e Palermo, i cui sogni sono stati stroncati sul nascere già nella fase dei quarti, d’altronde coerente con i piazzamenti in classifica. È in programma per domenica 1 giugno la finalissima, dopo una gara di andata che con il suo 0-0 lascia ancora tutte le porte aperte e permette ora alle due squadre di costruirsi la propria gloria.

Tutt’altro che lieta invece la situazione per il polo opposto della classifica, dove, come da prassi, tre squadre si ritroveranno il prossimo anno in serie C. Il triste destino spetta, in questa stagione, a Sampdoria, Cittadella e Cosenza, reduci da un’ultima giornata che ha segnato in via definitiva la retrocessione, salvo che per il Cosenza già spacciato.



Il mondo calcistico non può che guardare con amarezza e desolazione allora la disfatta in una delle squadre storiche della Serie A, in grado di vincere trofei, nazionali ed europei, ritrovandosi invece oggi piegata ai limiti del professionismo calcistico. La retrocessione della Sampdoria scuote un sentimento di nostalgia in tutti gli amanti del calcio, ancora legati a quei nomi dalla portata di Mancini, Vialli, Mihajlovic…oggi invece ben lontani dalla realtà ligure; un percorso di progressivo declino, tra dirigenze societarie non all’altezze e investimenti mai arrivati.



Eppure uno spiraglio di luce potrebbe ancora, per quanto flebile, illuminare i blucerchiati, promanante dalla Procura Federale e quella sospensione delle gare di play-out in attesa della decisione inerente la situazione Brescia. Con il deposito dell’atto di chiusura delle indagini svolte nei confronti della società di calcio Brescia, la Procura ha formulato nei confronti della società un’accusa di irregolarità nel pagamento degli oneri fiscali, Inps e Irpef, derivanti dal pagamento degli stipendi, procedendo poi al deferimento dei fatti al Tribunale, e aprendo un ventaglio di scenari.



Il più realistico, ad oggi, prevede una penalizzazione di 4 punti che manderebbe la squadra direttamente in serie C al posto della Sampdoria, la quale dovrebbe invece affrontare nei play-out la Salernitana, dando così la salvezza al Frosinone. Nell’attesa degli sviluppi legali, ed escludendo la possibilità di patteggiamento, la gara salvezza tra Frosinone e Salernitana è stata rinviata a data da destinarsi, per un finale di stagione che sembra ritardare sempre più il suo epilogo.