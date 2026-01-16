Il Mago del Cremlino: Vladislav Surkov, l’architetto invisibile del potere putiniano

Nel cuore del Cremlino, dietro le quinte del potere russo, si muove da decenni una figura enigmatica che ha ridefinito i confini tra realtà e finzione politica. Vladislav Surkov, l’uomo che Giuliano da Empoli ha trasformato nel protagonista del suo romanzo “Il Mago del Cremlino”, rappresenta una delle incarnazioni più sofisticate e inquietanti dello spin doctor moderno: un manipolatore delle coscienze che ha fatto della post-verità uno strumento di governo prima ancora che il termine entrasse nel lessico comune.

L’uomo dietro il potere

Vladislav Surkov non è un nome che risuona nelle piazze o nei talk show. La sua influenza si esercita nell’ombra, attraverso strategie comunicative che hanno plasmato il consenso intorno a Vladimir Putin per quasi due decenni. Di origini cecene per parte di padre, cresciuto in un ambiente culturale sofisticato, Surkov ha saputo coniugare una formazione intellettuale raffinata con una comprensione profonda dei meccanismi del potere post-sovietico.

La sua carriera nel Cremlino inizia negli anni Novanta e raggiunge l’apice sotto Putin, dove diventa vicecapo dell’amministrazione presidenziale e poi assistente personale del presidente. Ma definirlo semplicemente uno spin doctor sarebbe riduttivo: Surkov è stato l’ideologo del sistema, colui che ha teorizzato e implementato quella che viene definita “democrazia sovrana” russa.

L’arte della manipolazione politica

Il genio di Surkov risiede nella sua capacità di orchestrare quella che lui stesso ha definito una “democrazia gestita”. Non si tratta semplicemente di propaganda tradizionale, ma di una strategia molto più sottile e pervasiva. Surkov ha compreso che nell’era post-moderna il potere non si esercita nascondendo la verità, ma moltiplicando le narrazioni fino a rendere impossibile distinguere il vero dal falso.

La sua tecnica prevede la creazione simultanea di opposizioni controllate, movimenti giovanili filogovernativi, partiti fantoccio che simulano pluralismo democratico. Tutto è teatro, tutto è performance, ma un teatro così stratificato e complesso che il pubblico finisce per perdere ogni punto di riferimento. Se tutto può essere vero e tutto può essere falso, la verità stessa perde significato e il potere può agire indisturbato.

Il romanzo di Giuliano da Empoli

“Il Mago del Cremlino” non è una biografia tradizionale ma un’opera che si colloca in quella zona di confine tra fiction e realtà che lo stesso Surkov avrebbe apprezzato. Da Empoli costruisce un personaggio ispirato a Surkov, dandogli voce in prima persona per raccontare l’ascesa di un leader che ricorda fortemente Putin.

Il romanzo esplora la psicologia del potere attraverso gli occhi di chi lo costruisce: un intellettuale cinico e raffinato che trasforma la politica in arte performativa. Il narratore del romanzo, come il Surkov reale, è un esteta del potere, qualcuno che vede nella manipolazione delle masse non tanto un mezzo quanto un fine estetico, quasi un’opera d’arte totale.

Da Empoli riesce a catturare l’ambiguità morale di una figura che ha contribuito a creare un sistema autoritario pur mantenendo un’aura di sofisticazione intellettuale. Il mago del titolo è colui che fa apparire e scomparire la realtà, che trasforma la politica in illusionismo di massa.

L’eredità dello spin doctor post-moderno

L’influenza di Surkov va ben oltre i confini della Russia. Le sue tecniche hanno anticipato fenomeni che oggi osserviamo su scala globale: la proliferazione delle fake news, l’uso strategico dei social media per disorientare l’opinione pubblica, la creazione di realtà parallele che convivono e si contraddicono. In un certo senso, Surkov ha previsto e contribuito a creare l’era della post-verità.

Il suo declino politico, avvenuto progressivamente dopo il 2013, non ha diminuito l’importanza del suo lascito. I meccanismi che ha messo in moto continuano a funzionare, le strategie che ha sviluppato sono state replicate in contesti diversi. Il “surkovismo” è diventato un modello di riferimento per chi vuole manipolare il consenso nell’era digitale.

Vladislav Surkov rappresenta una figura chiave per comprendere la natura del potere contemporaneo. Attraverso il romanzo di Giuliano da Empoli, possiamo avvicinarci a questa personalità sfuggente e comprendere i meccanismi attraverso cui si costruisce il consenso nell’era post-moderna. Il vero mago non è chi fa sparire la realtà, ma chi ci convince che la realtà non è mai esistita. E in questo, Surkov è stato un maestro insuperato.

La sua storia ci ricorda che dietro ogni regime, anche il più brutale, c’è sempre qualcuno che ne costruisce la narrazione, qualcuno che trasforma la coercizione in consenso e la menzogna in verità condivisa. Comprendere figure come Surkov significa comprendere i meccanismi profondi attraverso cui funziona il potere nel XXI secolo.