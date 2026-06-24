Addio a Cristiana Brandolini d’Adda, l’ultima sorella dell’Avvocato Agnelli

Ci lascia, a 99 anni, la contessa Cristiana Brandolini d’Adda, nata Agnelli, ultima sorella in vita di Gianni Agnelli e testimone di una delle stagioni più significative della storia industriale e sociale italiana.

Nata a Torino nel 1927, Cristiana Agnelli crebbe in un ambiente destinato a segnare la storia dell’industria italiana. Era la più giovane dei sette figli di Edoardo Agnelli, presidente della Fiat morto nel 1935, e di Virginia Bourbon del Monte. La sua giovinezza fu attraversata dagli eventi drammatici della guerra e dai profondi cambiamenti che interessarono l’Italia del dopoguerra, mentre la famiglia consolidava il proprio ruolo di riferimento nel mondo dell’impresa. Nel 1947 sposò il conte Brandolino Brandolini d’Adda, appartenente a una delle più antiche famiglie aristocratiche italiane. Dal matrimonio nacquero quattro figli e prese forma una lunga storia familiare che avrebbe unito tradizione nobiliare e impegno culturale. Il legame con il fratello Gianni Agnelli, l’Avvocato, rimase uno degli aspetti più noti della sua biografia. Sebbene appartenessero alla stessa famiglia e condividessero le responsabilità e il peso di un cognome diventato simbolo dell’industria italiana, i due incarnavano stili molto diversi. Da una parte il carisma internazionale dell’Avvocato, protagonista della vita pubblica italiana per decenni; dall’altra la discrezione di Cristiana, che preferì sempre una dimensione privata e familiare.

Pur appartenendo a uno dei cognomi più celebri d’Europa, Cristiana Brandolini d’Adda scelse sempre di mantenere una posizione discreta, lontana dall’esposizione mediatica che spesso accompagnava altri membri della dinastia. Il suo nome compariva regolarmente nelle cronache mondane e negli eventi dell’alta società, ma senza mai assumere il ruolo di protagonista. Amici e conoscenti l’hanno spesso descritta come una donna elegante, riservata e dotata di una naturale capacità di mantenere un profilo basso pur vivendo al centro di relazioni che coinvolgevano imprenditori, aristocratici, artisti e personalità della cultura.

Negli ultimi anni era diventata l’ultima rappresentante vivente della sua generazione all’interno della famiglia Agnelli. La sua figura conservava quindi un particolare valore simbolici: era il collegamento diretto con la stagione che aveva visto nascere e consolidarsi il mito industriale della Fiat, accompagnando l’Italia dalla ricostruzione del dopoguerra fino alla modernità. La sua morte ha suscitato cordoglio negli ambienti dell’imprenditoria, dell’aristocrazia e della società civile. In molti hanno ricordato la sua gentilezza, la sua eleganza sobria e il suo ruolo di custode di una memoria familiare che coincide in parte con quella del Paese.

Con Cristiana Brandolini d’Adda scompare una figura che ha attraversato quasi un secolo di storia italiana. Una vita vissuta lontano dai riflettori, ma intimamente intrecciata alle vicende di una delle famiglie più influenti del Novecento. Oltre a segnare la fine di una generazione, la sua morte di lascia il ricordo di una donna che ha scelto di rendere la riservatezza la cifra distintiva della propria esistenza, mantenendo fino all’ultimo quello stile discreto che l’ha accompagnata per tutta la vita.