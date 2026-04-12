Roberto Jucci, il secolo breve visto dai servizi segreti

Cento anni non sono soltanto una soglia simbolica quando si sovrappongono quasi perfettamente alla storia di un Paese. Nel caso del generale Roberto Jucci, quel numero restituisce la misura di una vita trascorsa dentro le pieghe più riservate della Repubblica, dove la linea tra sicurezza, politica e interesse nazionale si fa spesso sottile e sfuggente. Il suo nome riemerge oggi in occasione del centenario, riportando alla luce una figura che ha attraversato decenni cruciali senza mai appartenere davvero alla dimensione pubblica del racconto. Nato a Cassino nel 1926, Jucci cresce dentro una generazione segnata dalla guerra e poi chiamata a riorganizzare lo Stato nel dopoguerra. La sua carriera non ha nulla di spettacolare nel senso mediatico del termine, procede invece con quella continuità tipica degli ufficiali che conquistano fiducia più che visibilità, passando da incarichi operativi a ruoli sempre più sensibili fino al vertice dell’Arma dei Carabinieri negli anni Ottanta, quando il Paese si confronta con le ultime scosse del terrorismo e con nuovi equilibri internazionali. È però negli anni Settanta che il suo percorso incrocia uno dei terreni più opachi della storia italiana, quello dell’intelligence militare. Alla guida del servizio informazioni dell’Esercito si muove in un contesto in cui il Mediterraneo è un campo di tensioni permanenti, tra crisi energetiche, instabilità politica e operazioni che restano a lungo fuori dal dibattito pubblico. Gli episodi che lo riguardano, come il coinvolgimento in vicende legate alla Libia di Gheddafi, raccontano un’epoca in cui la sicurezza nazionale si giocava anche lontano dai confini e con strumenti difficili da decifrare a posteriori. La parte forse più incisiva della sua eredità arriva dopo la divisa. Negli anni Novanta, quando l’Italia prova a rimettere ordine nel proprio sistema informativo dopo scandali e ambiguità, Jucci viene chiamato a guidare una riflessione profonda sulla riforma dei servizi segreti. Il lavoro di quella commissione non produce effetti immediati, richiede tempo, sedimentazione, compromessi politici, ma finisce per contribuire in modo decisivo alla costruzione dell’assetto che ancora oggi regola l’intelligence italiana. Accanto a questa dimensione più strategica, resta la capacità di intervenire nelle emergenze concrete, dalla gestione della crisi idrica in Sicilia fino al risanamento del fiume Sarno, incarichi che mostrano una familiarità con la macchina dello Stato che va oltre la cultura militare in senso stretto. Il riconoscimento arrivato nel giorno del suo centesimo compleanno ha il tono delle celebrazioni ufficiali, ma suggerisce anche qualcosa di più sottile. La storia di Jucci restituisce l’immagine di una classe dirigente che ha operato spesso lontano dai riflettori, dentro quella zona grigia in cui si costruiscono decisioni destinate a pesare nel tempo. Una presenza discreta, a tratti controversa, che continua a interrogare il modo in cui un Paese custodisce i propri equilibri più delicati.