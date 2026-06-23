Francesco Pazienza, elegante e anticonformista protagonista degli anni 70′
Giuseppe Pavone
- Rubriche

Francesco Pazienza, elegante e anticonformista protagonista degli anni 70′

Francesco Pazienza, elegante e anticonformista protagonista degli anni 70′

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Rubriche - 23 Giugno 2026

di Giuseppe Pavone

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