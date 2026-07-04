Sotto i laghi scozzesi dormono isole più antiche di Stonehenge

C’è una verità scomoda per chi crede che la storia sia una linea retta, una marcia trionfale che parte dalle caverne e arriva, immancabilmente, a noi. La verità è che i nostri antenati erano molto più ingegnosi di quanto la vulgata “progressista” ami raccontare. E ce lo ricorda, ancora una volta, un lago dimenticato della Scozia.

Sull’isola di Lewis, nelle Ebridi Esterne, le acque scure del Loch Bhorgastail custodivano un segreto. Per anni quel piccolo isolotto che spunta dalla superficie è sembrato un cumulo di pietre come tanti. Niente di speciale, agli occhi distratti. Poi sono arrivati gli archeologi dell’Università di Southampton, in collaborazione con quella di Reading, e hanno scoperto che sotto quelle pietre si nascondeva qualcosa di straordinario: una gigantesca piattaforma di legno costruita oltre cinquemila anni fa. Più antica di Stonehenge. Più antica delle piramidi di Giza.

Gli inglesi li chiamano crannog: piccole isole artificiali, costruite dall’uomo nei laghi. Ne esistono a centinaia, disseminate nelle acque scozzesi, e molte restano ancora inesplorate o addirittura sconosciute. Per lungo tempo si era pensato che fossero opere relativamente recenti, costruite e riutilizzate tra l’Età del Ferro e l’epoca post-medievale. Una comoda assunzione, smentita dai fatti.

Perché a Loch Bhorgastail il racconto cambia radicalmente. Scavando, gli studiosi hanno trovato che la base portante dell’isola non era affatto la pietra visibile in superficie, bensì una struttura stratificata di legno e fascine sepolta sotto di essa. Tutto intorno, scommersi nell’acqua, centinaia di frammenti di ceramica neolitica. La datazione al radiocarbonio ha fatto il resto: il primo nucleo dell’isola risale a un periodo compreso tra il 3800 e il 3300 a.C.

In origine era una piattaforma circolare di legno, larga circa ventitré metri, ricoperta di fascine. Solo nei millenni successivi, durante l’Età del Bronzo e poi quella del Ferro, le generazioni che vennero dopo aggiunsero strato su strato, fino a quel rivestimento di pietra che oggi inganna l’osservatore. Un monumento costruito a più mani, attraverso i secoli, da comunità diverse che si sono passate il testimone.

Il merito della scoperta va anche a un metodo elegante quanto efficace: la stereofotogrammetria in acque basse. In parole povere, gli archeologi hanno fotografato l’isola da angolazioni diverse, sopra e sotto la linea dell’acqua, ricostruendo al computer un modello tridimensionale continuo. Per la prima volta il crannog è stato letto come un’unica struttura, senza la frattura artificiale tra rilievo terrestre e rilievo subacqueo che fino a oggi aveva ingannato gli studiosi. Una buona idea, come spesso accade, vale più di mille tecnologie costose.

La domanda che gli stessi ricercatori non sanno ancora sciogliere è la più affascinante: perché? Perché un popolo neolitico, che non conosceva la ruota e tantomeno il metallo, avrebbe dovuto investire una mole simile di risorse e fatica per costruire un’isola dal nulla, in mezzo a un lago?

La dottoressa Stephanie Blankshein, archeologa di Southampton, offre la chiave più convincente: la quantità di lavoro necessaria racconta di comunità complesse, organizzate, capaci di grandi imprese collettive. E le ceramiche ritrovate, molte delle quali conservano ancora residui di cibo, lasciano intuire che quei luoghi servissero a riti comuni, a banchetti, a momenti di festa e di legame. Non capannoni, non depositi: spazi del sacro e della comunità.

Ecco il punto che vale la pena sottolineare, lontano dalle mode intellettuali. Cinquemila anni fa, su uno scoglio sperduto dell’Atlantico settentrionale, uomini e donne senza nome decisero di unire le forze per costruire qualcosa che li superasse. Non per necessità immediata, ma per un’idea: stare insieme, celebrare, lasciare un segno. Lo stesso impulso che muove ogni civiltà degna di questo nome.

Noi tendiamo a guardare i nostri predecessori con sufficienza, convinti che la modernità coincida con la superiorità. Loch Bhorgastail ci ricorda il contrario: che la grandezza umana non è figlia della tecnologia, ma della capacità di mettersi insieme attorno a un valore condiviso. Sotto la patina di pietra di quel laghetto scozzese non c’è soltanto legno antico. C’è la prova, silenziosa e tenace, che l’uomo è sempre stato un costruttore di comunità. Anche prima di Stonehenge.