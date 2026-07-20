Ex Ilva, ore decisive: il piano Jindal e la battaglia per il futuro di Taranto 
Bianca Ricci
- Interno 2

Ex Ilva, ore decisive: il piano Jindal e la battaglia per il futuro di Taranto 

Ex Ilva, ore decisive: il piano Jindal e la battaglia per il futuro di Taranto 

foto-articolo
Interno 2 - 20 Luglio 2026

di Bianca Ricci

Condividi: