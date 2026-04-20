L’ex capo dell’Aisi coinvolto nell’inchiesta della “Squadra Fiore”

Da questa mattina i carabinieri del Ros sono impegnati nelle indagini inerenti la cosiddetta “Squadra Fiore”. Si tratterebbe di un gruppo clandestino indagato con l’accusa di spionaggio e dossieraggio su commissione.

Tra le persone coinvolte nelle indagini, vi è Giuseppe Del Deo, ex capo dell’Aisi, servizio di intelligence per la sicurezza interna. Nello specifico, Del Deo sarebbe accusato di peculato, mentre per gli altri indagati le accuse sono di accesso abusivo a sistemi informatici, violazioni della privacy ed esercizio abusivo della professione.

La raccolta e la vendita di informazioni private da parte di imprenditori e funzionari accomuna il caso della “Squadra Fiore” a quello milanese di Equalize. Le differenze principali stanno nel fatto che nel primo caso le vittime non sono persone note, e i colpevoli non sono imprenditori privati ma ex funzionari dell’intelligence.