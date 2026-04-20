Lo stretto di Hormuz e il gas: nuovo fronte politico tra governo e opposizioni

Tra il 17 e il 18 aprile 2026, il tema della sicurezza energetica e della stabilità nello Stretto di Hormuz è tornato al centro dell’agenda politica italiana ed europea, dopo il vertice internazionale dei “volenterosi” a Parigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la disponibilità dell’Italia a contribuire ad una missione navale per garantire la sicurezza delle rotte marittime e, indirettamente, la continuità dei flussi energetici globali, inclusa la possibilità di importazioni di gas in un quadro di stabilizzazione dell’area.

La proposta, tuttavia, si inserisce in un contesto geopolitico ancora altamente instabile. Lo stretto di Hormuz, passaggio strategico da cui transita una quota significativa del petrolio e del gas mondiale, è da settimane al centro di tensioni che hanno già provocato interruzioni del traffico e forti oscillazioni dei prezzi energetici. Secondo le analisi internazionali, la crisi ha avuto un impatto diretto sugli approvvigionamenti globali, rendendo il dossier energetico nuovamente centrale anche per l’Europa.

Proprio su questo punto si è aperto il confronto politico interno. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha risposto con cautela alle aperture del governo, sottolineando come qualsiasi intervento militare o missione navale debba essere subordinato a una condizione chiara di pace e a un mandato internazionale esplicito. “Non ci sono le condizioni per riprendere l’import di gas dalla Russia”, ha dichiarato Schlein, ribadendo una linea coerente con la posizione del PD sul piano energetico e geopolitico e richiamando la necessità di evitare nuove dipendenze da fornitori considerati instabili o politicamente problematici.

Ancora più netto il punto sulla missione dello Stretto di Hormuz: per la leader dem, senza un accordo di pace stabile e senza una cornice multilaterale chiara, qualsiasi intervento rischierebbe di essere prematuro e politicamente ambiguo.

È proprio su questa linea che emerge una prima frattura nel campo progressista. Se da un lato il Partito Democratico mantiene una posizione prudente e istituzionale, il Movimento 5 Stelle insiste su una lettura più critica dell’interventismo militare e sull’esigenza di una mediazione internazionale più ampia. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, si colloca su una posizione ancora più rigida, con un forte accento pacifista e una contrarietà di principio a qualsiasi escalation militare nell’area.

Il risultato è un quadro tutt’altro che omogeneo. Pur convergendo nel criticare l’eccessiva esposizione militare del governo, le forze di opposizione si dividono su strumenti, tempi e cornici diplomatiche. Una dinamica che riflette una difficoltà più generale del cosiddetto “campo largo” a trasformare la convergenza parlamentare in una linea politica realmente condivisa.

Sul fronte del governo, invece, la posizione di Meloni si muove su un equilibrio diverso: da un lato la necessità di garantire sicurezza delle rotte e stabilità energetica, dall’altro la cautela nel coinvolgimento militare diretto, subordinato comunque all’autorizzazione parlamentare.

Il risultato è un dibattito che va oltre il singolo episodio diplomatico. Lo Stretto di Hormuz diventa così il simbolo di una nuova fase della politica internazionale: quella in cui sicurezza energetica, equilibrio geopolitico e strategie militari tornano a intrecciarsi in modo diretto. E in cui, sul piano interno, le differenze tra governo e opposizioni (e dentro le opposizioni stesse) appaiono tutto tranne che marginali.

In questo scenario, più che una contrapposizione netta, emerge un senso di transizione: un sistema politico che discute di grandi scelte strategiche, ma che fatica ancora a trovare una linea condivisa su come affrontarle.