L’Italia ha sospeso un accordo di cooperazione sulla difesa con Israele
Valeria Todaro
- Interno 2

L’Italia ha sospeso un accordo di cooperazione sulla difesa con Israele

L’Italia ha sospeso un accordo di cooperazione sulla difesa con Israele

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Interno 2 - 15 Aprile 2026

di Valeria Todaro

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