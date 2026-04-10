“Iran Symphony”, la musica di Pappalardo per il dialogo dei popoli

A Roma si rafforza il dialogo culturale tra Italia e Iran attraverso la musica. Il 9 aprile 2026, presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia in Via Nomentana, si è tenuta una conferenza stampa dedicata alla presentazione di un ambizioso progetto artistico e simbolico: la prima sinfonia dedicata al popolo iraniano, composta dal Maestro Antonio Pappalardo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la millenaria cultura iraniana, ponendola al centro di un messaggio universale di pace, dialogo e fratellanza tra i popoli. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli dell’opera musicale, intitolata “Iran Symphony”, che rappresenta non solo un tributo artistico, ma anche un ponte culturale tra due tradizioni ricche e profondamente radicate nella storia.

Il progetto si distingue per il suo forte valore simbolico: l’opera sarà infatti eseguita in Iran e vedrà la partecipazione esclusiva di orchestrali e cantori iraniani. Una scelta che sottolinea la volontà di creare un autentico scambio culturale, in cui la musica diventa linguaggio universale capace di superare confini geografici e differenze.

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia, Mohammad Reza Sabouri, e lo stesso Maestro Antonio Pappalardo, insieme a rappresentanti delle istituzioni culturali iraniane. Gli interventi hanno evidenziato l’importanza della cooperazione artistica internazionale come strumento di dialogo e comprensione reciproca, in un momento storico in cui tali valori risultano particolarmente significativi.

“Iran Symphony” si inserisce in un più ampio percorso volto a promuovere la pace attraverso l’arte, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce tradizione e contemporaneità. La musica, in questo contesto, diventa veicolo di emozioni e contenuti profondi, capace di raccontare storie e identità diverse in un’armonia condivisa.

L’evento ha rappresentato un primo passo verso la realizzazione di un progetto destinato a lasciare un segno nel panorama culturale internazionale, rafforzando il legame tra Italia e Iran nel segno dell’arte e della collaborazione.