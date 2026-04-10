“Iran Symphony”, la musica di Pappalardo per il dialogo dei popoli
“Iran Symphony”, la musica di Pappalardo per il dialogo dei popoli
“Iran Symphony”, la musica di Pappalardo per il dialogo dei popoli
A Roma si rafforza il dialogo culturale tra Italia e Iran attraverso la musica. Il 9 aprile 2026, presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia in Via Nomentana, si è tenuta una conferenza stampa dedicata alla presentazione di un ambizioso progetto artistico e simbolico: la prima sinfonia dedicata al popolo iraniano, composta dal Maestro Antonio Pappalardo.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la millenaria cultura iraniana, ponendola al centro di un messaggio universale di pace, dialogo e fratellanza tra i popoli. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli dell’opera musicale, intitolata “Iran Symphony”, che rappresenta non solo un tributo artistico, ma anche un ponte culturale tra due tradizioni ricche e profondamente radicate nella storia.
Il progetto si distingue per il suo forte valore simbolico: l’opera sarà infatti eseguita in Iran e vedrà la partecipazione esclusiva di orchestrali e cantori iraniani. Una scelta che sottolinea la volontà di creare un autentico scambio culturale, in cui la musica diventa linguaggio universale capace di superare confini geografici e differenze.
Alla conferenza stampa hanno preso parte l’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia, Mohammad Reza Sabouri, e lo stesso Maestro Antonio Pappalardo, insieme a rappresentanti delle istituzioni culturali iraniane. Gli interventi hanno evidenziato l’importanza della cooperazione artistica internazionale come strumento di dialogo e comprensione reciproca, in un momento storico in cui tali valori risultano particolarmente significativi.
“Iran Symphony” si inserisce in un più ampio percorso volto a promuovere la pace attraverso l’arte, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce tradizione e contemporaneità. La musica, in questo contesto, diventa veicolo di emozioni e contenuti profondi, capace di raccontare storie e identità diverse in un’armonia condivisa.
L’evento ha rappresentato un primo passo verso la realizzazione di un progetto destinato a lasciare un segno nel panorama culturale internazionale, rafforzando il legame tra Italia e Iran nel segno dell’arte e della collaborazione.