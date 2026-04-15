Giornata del Made in Italy a Madrid

L’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha ospitato in Residenza, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, l’evento “Formas y Fragrancias – Ceramicas de la Costa Amalfitana y Perfumes de Capri”, dedicato a due eccellenze emblematiche del patrimonio culturale e produttivo italiano: la ceramica artistica della Costiera Amalfitana, in particolare di Vietri sul Mare, e la profumeria artigianale di Capri, rappresentata dalla storica maison “Carthusia – I Profumi di Capri”.

Nel suo saluto di benvenuto ai presenti, tra cui il Sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, l’Ambasciatore, ha enfatizzato come “celebrare la ceramica e le fragranze significhi riconoscere l’intelligenza delle mani, la forza delle nostre radici e la capacità dell’Italia di convertire la tradizione in futuro” e che “parlare del Made in Italy evochi la capacità italiana di unire la bellezza estetica alla precisione tecnica”.

Dopo gli interventi di Nadia Carboni, Direttrice dell’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC), Juan Jesús Padilla, Presidente dell’Associazione spagnola Città della Ceramica (AeCC), e Oriol Calvo Vergés, direttore del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Città della Ceramica (AEuCC), ha avuto luogo la tavola rotonda, moderata da Paloma Leyra Fatou, giornalista della rivista Elle. Vi hanno partecipato Francesco Raimondi, maestro ceramista e creatore del laboratorio Ceramica L’Archetto, Silvia Solimene, rappresentante della storica Ceramica Artistica Solimene e Gianluca Piccarreta, direttore vendite di Carthusia – I profumi di Capri che hanno messo in evidenza l’importanza di combinare la tradizione, il rigore tecnico e l’innovazione iconografica, focalizzandosi sul ruolo centrale del Made in Italy nella proiezione economica e culturale del nostro Paese.

Il settore ceramico conta 2.974 aziende alla fine di giugno 2024, con un forte focus sull’artigianato e genera un fatturato di 450 milioni di euro, di cui il 62,4% viene esportato, per un valore aggiunto di 182 milioni di euro. È da sottolineare anche l’evoluzione del settore cosmetico italiano, che nel 2025 si conferma come uno dei più dinamici e resilienti del Made in Italy, con risultati in continua espansione sia sul mercato interno che sui canali internazionali. Il fatturato totale nel 2024 è stato di 16,55 miliardi di euro, con un incremento del 9,1% rispetto all’anno precedente

L’evento ha contemplato un’esposizione di opere e fragranze, seguita da una degustazione di prodotti gastronomici della Costiera Amalfitana e di Capri.

La programmazione per la celebrazione della Giornata Nazionale del Made in Italy è stata inoltre arricchita da una masterclass impartita, il 15 aprile, agli studenti dello IED di Madrid da Raffaele Avallone, export manager di Carthusia – I Profumi di Capri.