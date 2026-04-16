L’eccellenza dei K-drama si fa conoscere in Italia 

L’Istituto Culturale Coreano in Italia organizza, il 16 e 17 aprile, un programma di due giorni invitando la regista You Youngeun e la produttrice Lee Hyunyoung della serie coreana “Come si dice Amore?”, con l’obiettivo di presentare il fascino e il know-how produttivo dei drama coreani. La serie ha attirato grande attenzione a livello non solo locale ma anche globale.

L’Istituto terrà inoltre un workshop professionale presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, rivolto agli studenti di regia, sceneggiatura e recitazione, futuri professionisti del settore cinematografico. Questa istituzione è una delle principali scuole nazionali di cinema in Italia, nota per aver formato registi di fama internazionale. Il workshop affronterà, con un taglio pratico, l’intero processo di produzione di un drama — dalla costruzione dei personaggi al casting, dalla regia alle riprese, fino all’uso della musica — insieme alla struttura dell’industria dei drama coreani, ai sistemi produttivi e alle modalità di collaborazione sul set. Verranno inoltre presentate le differenze tra i contesti produttivi coreani e italiani, emerse durante le riprese in Italia, insieme a esempi concreti di cooperazione.

Un’altra lezione speciale si terrà presso l’Università La Sapienza di Roma, rivolta agli studenti di studi coreani. In questa occasione verranno approfondite le ragioni del successo globale dei drama coreani e gli elementi che li distinguono dalle produzioni di altri Paesi.

È previsto anche un evento aperto al pubblico: un talk show dal titolo “Il fascino dei drama coreani”, che si svolgerà presso la sala multifunzionale dell’Istituto Culturale Coreano in Italia. L’incontro prevede un dialogo con il pubblico attraverso domande raccolte in anticipo sui social network e una sessione di domande e risposte dal vivo. Parteciperà anche l’Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, Choon-goo Kim, che terrà un discorso di apertura.

La direttrice dell’Istituto Culturale Coreano in Italia, Nury Kim, ha dichiarato: “Questo evento è stato organizzato per presentare al pubblico italiano la creatività e la competitività produttiva dei contenuti coreani attraverso un drama girato in Italia, e per rafforzare gli scambi nell’industria culturale tra i due Paesi. In particolare, quest’anno abbiamo collaborato con il Centro Sperimentale di Cinematografia per consolidare basi concrete di cooperazione con le nuove generazioni di professionisti del cinema e dell’audiovisivo. Ci auguriamo che questa iniziativa contribuisca a rendere ancora più concrete le possibilità di collaborazione tra le industrie dei contenuti dei due Paesi.”

La regista You Youngeun ha diretto opere come “Bloody Heart” (KBS, 2022) e “How to Buy a Friend” (KBS, 2020), mentre la produttrice Lee Hyunyoung ha partecipato a produzioni come “Mouse” (tvN, 2021) e “Cold Blooded Intern” (tvN, 2023).