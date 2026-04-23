Il 13 maggio 2026, torna la seguitissima seratadi incontri, dibattiti, performance e installazioni artistiche organizzata dall’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Institut français Italia. Dalle ore 18.00 alle 24.00, Palazzo Farnese aprirà le sue porte al pubblico per una nuova edizione della Notte delle Idee, intitolata Tracciare la via del domani – La visione dei giovani. La serata è gratuita ed aperta al pubblico (con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti) per un evento che animerà tutti gli spazi del palazzo, trasformandolo come ogni anno in un luogo di confronto aperto e partecipato. Sono attese circa 2.000 persone.

Quest’anno, il seguitissimo appuntamento della primavera romana si distingue per una novità: il ruolo centrale affidato ai giovani. Così i temi al cuore della programmazione sono stati scelti da un comitato editoriale composto interamente da ragazze e ragazzi tra i 16 e i 29 anni. Un evento pensato dai giovani e rivolto a tutti, che mette al centro le loro visioni, le loro preoccupazioni e le loro aspirazioni per il presente e il futuro.

Personalità di riferimento — intellettuali, scienziati, giornalisti, artisti — saranno invitati a dialogare con il pubblico e a confrontarsi sui temi individuati dal comitato, offrendo prospettive plurali su questioni cruciali del nostro tempo.

La novità: un comitato editoriale under 30

A seguito di un bando di candidatura lanciato nel novembre 2025 tra i giovani residenti a Roma, sono state raccolte oltre 100 candidature. Tra queste, sono stati selezionati 32 giovani, con particolare attenzione alla diversità dei profili, che hanno così costituito il Comitato editoriale della Notte delle Idee 2026.

Il gruppo si è riunito per la prima volta il 16 dicembre a Palazzo Farnese, dando avvio a un percorso di co-progettazione dei contenuti dell’evento insieme ai team dell’Ambasciata e dell’Institut français.

Il comitato riflette la pluralità della gioventù contemporanea: ne fanno parte liceali, studenti universitari provenienti da discipline diverse (architettura, ingegneria, scienze politiche, arte, filosofia…), giovani imprenditori e giovani in cerca di occupazione. È composto da 18 ragazze e 14 ragazzi, con una forte dimensione internazionale: un terzo dei membri è francese — tra studenti Erasmus, allievi del liceo francese e giovani lavoratori residenti a Roma — mentre due terzi sono italiani.

Questa composizione favorisce un dialogo dinamico e costruttivo tra le culture, incarnando pienamente lo spirito franco-italiano della Notte delle Idee.

Un palazzo da attraversare, un dibattito da vivere

Tutti gli spazi di Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia e dell’École Française de Rome, saranno accessibili al pubblico: dai sotterranei alla biblioteca dell’ultimo piano, passando per il giardino, la sala cinema, il Salone d’Ercole, la Galleria dei Carracci e gli altri saloni del piano nobile.

La ricca programmazione investirà ogni ambiente – interventi artistici, performance, proiezioni e momenti di dibattito – offrendo un’esperienza immersiva e multidisciplinare. Il pubblico sarà invitato a muoversi liberamente all’interno del palazzo, costruendo il proprio percorso tra le diverse proposte.

La Notte delle Idee 2026 si propone così come uno spazio di ascolto e di dialogo intergenerazionale, dove le nuove generazioni non sono soltanto protagoniste, ma vere e proprie ideatrici del dibattito. Una serata di condivisione e di scoperta, in cui il patrimonio storico-artistico di Palazzo Farnese si intreccia con le domande più urgenti del presente.

Un invito ad abitare il pensiero, insieme.

La Notte delle Idee è un’iniaziata dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Institut français Italia, realizzata con il sostegno di Edison S.p.A.

Gli eventi della Notte delle idee sono gratuiti ed aperti a tutte e a tutti su iscrizione obbligatoria.