La Colombia ha partecipato agli eventi commemorativi per il centenario dell’Istituto per l’Unificazione del Diritto Privato

Per celebrare il centenario dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT), organizzazione intergovernativa indipendente con sede in questa città, si è tenuta la cerimonia di apertura degli eventi commemorativi, ai quali è stata invitata la Colombia, uno dei sessantacinque Stati membri, i cui affari sono gestiti dall’Ambasciata presso la Repubblica Italiana.

Erano presenti il ​​Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il Presidente dell’UNIDROIT, il Professor Enzo Moavero Milanesi, il Presidente dell’Assemblea Generale dell’UNIDROIT, Diego Martínez Belío, il Ministro degli Affari Esteri e Globali della Spagna, il suo Segretario Generale, il Professor Ignacio Titado, e il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, in rappresentanza dell’Italia in qualità di Paese ospitante, nonché diversi ospiti speciali.

L’ambasciatrice della Colombia presso la Repubblica d’Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, fu invitata a partecipare e tenne un discorso, in rappresentanza della regione americana, poiché la Colombia fu il primo Stato di questa regione ad aderire all’Istituto, il 19 aprile 1940 (su un totale di tredici Stati membri di questa regione).

La Colombia, Paese con una lunga tradizione giuridica che rispetta e promuove il diritto internazionale, ha sempre cercato di contribuire attraverso la sua partecipazione in contesti multilaterali e, in questo ambito, ha trovato nell’UNIDROIT uno spazio in cui partecipare attivamente e dal cui lavoro ha tratto beneficio.

Ad esempio, rafforzando la tutela del proprio patrimonio culturale attraverso l’adesione alla Convenzione sui beni culturali rubati o esportati illegalmente.

Degni di nota sono anche i “Principi sui contratti commerciali internazionali”, un’importante fonte per il diritto commerciale colombiano, che armonizza le normative nazionali e internazionali e migliora la certezza del diritto nelle transazioni.

Nel suo discorso, l’Ambasciatrice ha sottolineato l’importanza dell’istituto quale punto di riferimento fondamentale per la promozione di regole chiare, prevedibili ed equilibrate, che rafforzino la fiducia nelle relazioni economiche, facilitino l’integrazione regionale e globale e creino le condizioni per lo sviluppo economico nella regione.

Ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale del diritto privato nel colmare i divari strutturali tra territori e settori produttivi, soprattutto nelle Americhe.

Infine, ha ribadito la volontà della Colombia di continuare a contribuire attivamente al lavoro dell’UNIDROIT a beneficio della comunità internazionale.