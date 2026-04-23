Un gradito ritorno animerà il Centro Storico di San Marino dal 24 al 26 aprile, quello con Energika – San Marino Outdoor Sport & Adventure Festival, l’evento dedicato agli sport all’aria aperta e alle esperienze outdoor.

Taglio del nastro previsto per sabato 25 aprile alle ore 9.45 in via Eugippo, davanti alla Cava dei Balestrieri, ricco ed eterogeneo il programma di eventi diffusi in varie aree del Centro storico. Durante il Festival il pubblico avrà la possibilità di sperimentare numerose discipline, guidato da istruttori qualificati, in primis le slackline, con numerose linee sospese tra cui una spettacolare installazione urbana tra le torri di San Marino, con la principale tra la prima Torre Guaita e la seconda Torre Cesta, con slackline per principianti a Campo Bruno Reffi, il tiro con l’arco, prove libere con istruttore a Piazza Domus Plebis, l’arrampicata libera con punto di ritrovo alla Cava dei Balestrieri, acroyoga al Cantone della Funivia, il Nordic Walking, esibizioni e prove libere con istruttori, il trekking con diversi percorsi guidati per ogni livello, e-bike con possibilità di noleggio del mezzo, i tessuti aerei. Tra le novità dell’edizione 2026 Hyrox Hybrid Training, esibizioni di prove libere con istruttori e Hyrox Masterclass, simulazione gara sul circuito allestito nel centro storico di San Marino. Torna la Titano Trail Run, in programma domenica 26 aprile, che porterà atleti e appassionati lungo i suggestivi sentieri della Repubblica di San Marino, con percorsi adatti a diversi livelli di preparazione. Energika è anche sinonimo di intrattenimento e convivialità. Durante tutta la manifestazione saranno presenti momenti dedicati alla musica contribuendo a creare un’esperienza completa all’insegna dell’energia, della condivisione e dello stile di vita attivo, live dj set il 25 e 26 aprile alla Cava dei Balestrieri, live music rotation negli stessi giorni e orari in Piazza della Libertà, concerti live e rock con una band allargata formata da 50 componenti che a rotazione daranno il via a esibizioni con formazioni uniche.

L’evento gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport ,della Segreteria di Stato per il Territorio, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, organizzato grazie alla sinergica collaborazione tra diverse realtà associative sportive del territorio.