Belgrado celebra Roma

Roma ha fatto da cornice, nella serata del 25 febbraio, a un elegante evento diplomatico organizzato dalla rappresentanza serba in Italia per commemorare l’anniversario della nascita dello Stato serbo. La sede scelta per l’occasione è stata la storica struttura espositiva di Via Nazionale, che ha accolto numerose personalità di spicco provenienti da entrambi i Paesi.

Tra i volti più noti accorsi alla cerimonia figuravano Tamara Vucic, consorte del presidente Aleksandar Vucic, e Adrijana Mesarovic, che ricopre il doppio incarico di vicepresidente del Consiglio dei Ministri e responsabile del dicastero economico di Belgrado. Non sono mancati parlamentari di entrambe le nazioni. Sul fronte italiano, hanno presenziato il numero uno della Consulta, Giovanni Amoroso, e il titolare del ministero dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.

Ad aprire ufficialmente la serata sono state le note degli inni nazionali dei due Paesi, eseguite dal quintetto della Fanfara dell’Aeronautica Militare italiana. Subito dopo, l’ambasciatrice Mirjana Jeremic ha rivolto un caloroso saluto ai presenti, seguita dagli interventi di Salvini e della vicepremier Mesarovic, i quali hanno entrambi evidenziato quanto siano profondi e consolidati i legami che uniscono Roma e Belgrado, tanto sul piano istituzionale quanto su quello storico e culturale.

La serata si è conclusa confermando ancora una volta la solidità di un’amicizia secolare tra i due popoli, destinata a rafforzarsi ulteriormente nel tempo.