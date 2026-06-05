Concerto in occasione della Giornata della Lingua Russa

Sabato 6 giugno alle ore 18:30 nela nostra sala il Concerto di musica sacra e classica del Coro della Casa Russa a Roma, diretto dal M° Ekaterina Zarechnaya, laureata all’Accademia Russa di Musica Gnesin.

In programma musica sacra russa ed europea, capolavori del repertorio classico, arie d’opera e romanze russe. Parteciperanno inoltre al concerto due vincitrici di concorsi internazionali: Marina Nachkebiya (soprano), laureata al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, e Natalia Pogosyan (pianoforte), laureata al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Il concerto è organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Lingua Russa, che si celebra ogni anno il 6 giugno, nel giorno della nascita del grande poeta russo Aleksandr Sergeevič Puškin. Il programma musicale renderà omaggio alla ricchezza della cultura russa e al suo profondo legame con la tradizione artistica europea.

L’evento si svolge con il sostegno dell’Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e del Centro per i Festival Cinematografici e i Programmi Internazionali.