A Roma un incontro dedicato a Jorge Luis Borges e al suo speciale legame con l’Italia
Bianca Ricci
- Argentina

A Roma un incontro dedicato a Jorge Luis Borges e al suo speciale legame con l’Italia

A Roma un incontro dedicato a Jorge Luis Borges e al suo speciale legame con l’Italia

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Argentina - 5 Giugno 2026

di Bianca Ricci

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