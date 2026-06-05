A Roma un incontro dedicato a Jorge Luis Borges e al suo speciale legame con l’Italia

Un viaggio attraverso la letteratura, la cultura e le influenze reciproche che hanno legato uno dei più grandi scrittori del Novecento all’Italia. È questo il tema della conferenza conclusiva dedicata a Jorge Luis Borges, in programma il prossimo 16 giugno alle ore 18:30 presso Casa Argentina in Italy, a Roma.

L’appuntamento, intitolato “Borges e l’Italia”, sarà curato dalla professoressa Susanna Regazzoni dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, tra le maggiori studiose della letteratura ispanoamericana. L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire un aspetto particolarmente significativo della biografia e della fortuna letteraria dello scrittore argentino: il rapporto privilegiato con il nostro Paese, che ha contribuito in maniera determinante alla diffusione e alla valorizzazione della sua opera.

Considerato uno dei più influenti autori del XX secolo, Jorge Luis Borges ha lasciato un’impronta profonda nella narrativa mondiale grazie a racconti, saggi e poesie capaci di intrecciare filosofia, metafisica, memoria e immaginazione. Le sue opere, caratterizzate da temi come i labirinti, gli specchi, il tempo e l’infinito, continuano ancora oggi a essere oggetto di studio e interpretazione in tutto il mondo.

L’Italia ha avuto un ruolo speciale nella ricezione dell’opera borgesiana. Come sottolinea la professoressa Regazzoni, il nostro Paese è stato tra quelli che più hanno riconosciuto e valorizzato il talento dello scrittore argentino, rendendolo uno degli autori stranieri più tradotti, letti e studiati. Un successo che ha trovato terreno fertile soprattutto nel dialogo con alcuni dei più importanti protagonisti della letteratura italiana del secondo Novecento.

Particolarmente significativo è stato l’impatto esercitato da Borges su figure come Italo Calvino e Umberto Eco, entrambi affascinati dalle sue costruzioni narrative e dalla sua capacità di trasformare il racconto in uno strumento di riflessione sul sapere e sulla realtà. Ma la sua influenza si estende anche ad autori come Leonardo Sciascia, Dino Buzzati e Antonio Tabucchi, che in modi diversi hanno raccolto e reinterpretato alcuni elementi della sua lezione letteraria.

L’incontro rappresenta quindi non solo un’occasione per riscoprire la figura di Borges, ma anche per comprendere meglio il dialogo culturale tra Argentina e Italia, un legame costruito attraverso la letteratura e la condivisione di idee. La conferenza si terrà presso Casa Argentina in Italy, in Via Vittorio Veneto 7 a Roma, e si propone come un momento di approfondimento aperto a studiosi, appassionati e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’universo affascinante di uno degli autori più importanti della letteratura contemporanea.